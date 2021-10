Onde assistir ao vivo a Operário-PR x Náutico, pela Série B?

Equipes duelam nesta sexta-feira (1), às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Náutico e Operário-PR se enfrentam na noite desta sexta-feira (1), às 21h30 (de Brasília), no Germano Kruger, em duelo válido pela 28ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Operário-PR x Náutico DATA Sexta-feira, 1 de outubro de 2021 LOCAL Germano Kruger - Ponta Grossa, PR HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Edina Alves (SP)

Assistentes: Neuza Ines (SP) e Leila Naiara (SP)

Quarto árbitro: Gustavo Nogas (PR)

VAR: Daiane Caroline (SP)

Assistente VAR: Amanda Pinto (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Tiago Caldas/CNC

O SporTV, na TV fechada, e Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão passar o jogo desta sexta-feira (1). Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando reencontrar o caminho da vitória, o Náutico não terá o seu artilheiro na Série B, Jean Carlos, suspenso. Luiz Henrique e Vargas brigam por uma vaga.

Do outro lado, o Operário-PR não terá o técnico Matheus Costa, demitido após sete jogos sem vencer, com dois empates e cinco derrotas.

Jean Carlo e os meias Tomas Bastos e Leandrinho, ainda lesionados, estão fora, assim como Fábio Alemão, suspenso.

Provável escalação do Náutico: Anderson; Hereda (Thássio), Camutanga, Rafael Ribeiro e Júnior Tavares; Rhaldney, Matheus Trindade e Luiz Henrique (Vargas); Jaílson, Vinícius e Álvaro.

Provável escalação do Operário-PR: Simão; Alex Silva, Reniê, Rodolfo Filemon (Odivan) e Djalma Silva; Leandro Vilela, Marcelo Oliveira e Rafael Longuine (Vinicius Guedes); Alan, Paulo Sérgio e Rafael Oller (Gustavo Coutinho).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 1 x 0 Náutico Série B 24 de setembro de 2021 Náutico 1 x 3 CRB Série B 28 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Náutico x Goiás Série B 5 de outubro de 2021 21h30 (de Brasília) Ponte Preta x Náutico Série B 16 de outubro de 2021 A definir

OPERÁRIO

JOGO CAMPEONATO DATA Confiança 1 x 0 Operário Série B 25 de setembro de 2021 Vila Nova 2 x 1 Operário Série B 28 de setembro de 2021

Próximas partidas