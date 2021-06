Onde assistir ao vivo a Náutico x Remo, pela Série B?

Equipes se enfrentam neste sábado (26), às 21h (de Brasília), nos Aflitos; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Náutico recebe o Remo na noite deste sábado (26), às 21h (de Brasília), no Estádio dos Aflitos, pela sétima rodada da Série B, na liderança isolada. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Náutico x Remo DATA Sábado, 26 de junho de 2021 LOCAL Estádio dos Aflitos, Recife- PE HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: André Luiz de Freitas (GO)

Assistentes: Cristhian Passos (GO) e Tiago Gomes (GO)

Quarto árbitro: Diego Fernando Silva (PE)

ONDE VAI PASSAR?



Torcedores do Remo cobraram a equipe após sequência negativa na Série B 2021 / Foto: Divulgação Remo

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste sábado (26). Na Goal, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com 16 pontos e líder na Série B, o Náutico entra em campo buscando não perder a invencibilidade no campeonato. Até o momento, são quatro vitórias e um empate.

Para o confronto contra o Remo, o técnico Hélio dos Anjos volta a comandar a equipe após cumprir suspensão no empate com o Londrina na última rodada.

Além do treinador, o zagueiro Wagner Leonardo também retorna, enquanto o atacante Vinícius, com dores no joelho, é tratado como dúvida. Caso não esteja apto, Giovanny pode aparecer entre os titulares.

Já o Remo entra em campo pressionado pela vitória após a sequência negativa de resultados na Série B com uma derrota e dois empates seguidos nas últimas três rodadas.

Provável escalação do Náutico: Alex Alves; Hereda, Camutanga, Wagner Leonardo e Bryan; Matheus Trindade, Rhaldney e Jean Carlos; Erick, Vinícius (Giovanny) e Kieza.

Provável escalação do Remo: Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Kevem e Igor Fernandes; Vinícius Kiss (Arthur), Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Jefferson (Rafinha), Dioguinho e Renan Gorne.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NÁUTICO

JOGOS CAMPEONATO DATA Náutico 3 x 1 Botafogo Série B 20 de junho de 2021 Londrina x Náutico Série B 23 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CRB x Náutico Série B 29 de junho de 2021 21h30 (de Brasília) Náutico x Operário Série B 2 de julho de 2021 19h (de Brasília)

REMO



Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Remo 0 x 0 Vitória Série B 16 de junho de 2021 Remo 0 x 0 Guarani Série B 22 de junho de 2021

Próximas partidas