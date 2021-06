Onde assistir ao vivo a Grêmio x Santos, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), na Arena; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Grêmio e Santos se enfrentam na noite desta quinta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), na Arena, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para SP, RS, SC, GO, TO, MT, MS e PE), na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Santos DATA Quinta-feira, 24 de junho de 2021 LOCAL Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Caio Max Augusto (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Candido (RN)

Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

VAR: Gilberto Rodrigues (PE)

Assistente VAR: Clovis Amaral (PE)

ONDE VAI PASSAR?



Grêmio busca a primeira vitória no Brasileirão 2021 / Foto: Divulgação Sport

A Globo (para SP, RS, SC, GO, TO, MT, MS e PE), na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira. Na Goal, você acompanha a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na lanterna do Brasileirão com três derrotas e dois jogos a menos disputados, o Grêmio mira na primeira vitória no campeonato.

"Não queria falar nisso, porque às vezes podem interpretar como desculpa. Nunca fui de dar desculpa. Mas é difícil você perder cinco jogadores por três semana. Quando voltam, você perde o comandante e a comissão por duas semanas. Fica difícil. A gente não volta com tanta força", analisou Rafinha.

"Todo time tem um momento de instabilidade. Isso é normal. Infelizmente, o nosso foi agora. O momento está passando. As coisas estão voltando aos trilhos.", completou.

O técnico Tiago Nunes deve promover três mudanças no elenco: Gabriel Chapecó, Diogo Barbosa e Victor Bobsin.

Já o Santos chega embalado após vencer o São Paulo por 2 a 0 na última rodada.

Para o confronto, o técnico Fernando Diniz não terá o goleiro John, que sofreu uma entorse no joelho. João Paulo será o titular.

O Peixão fez o último trabalho antes de enfrentar o Grêmio, pelo #Brasileirão.



Se liga nos bastidores do treino e uma conversa exclusiva com o nosso #MeninoDaVila Kaio Jorge! pic.twitter.com/JnPVJbUWri — Santos Futebol Clube (@SantosFC) June 23, 2021

Provável escalação do Grêmio: Gabriel Chapecó; Rafinha, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Thiago Santos e Matheus Henrique; Léo Chú (Jhonata Robert), Victor Bobsin e Ferreira; Diego Souza.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison (Camacho), Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Kaio Jorge e Marcos Guilherme.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 0 x 1 Athletico-PR Brasileirão 13 de junho de 2021 Sport 1 x 0 Grêmio Brasileirão 17 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Fortaleza Brasileirão 27 de junho de 2021 20h (de Brasília) Juventude x Grêmio Brasileirão 30 de junho de 2021 21h30 (de Brasília)

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 0 Santos Brasileirão 17 de junho de 2021 Santos 2 x 0 São Paulo Brasileirão 20 de junho de 2021

Próximas partidas