Grêmio x Santos ao vivo: siga em tempo real o jogo do Brasileirão

Hora de mudanças no Grêmio? Após atuações ruins e derrotas no início do Brasileirão, Tiago Nunes cortou - por opção técnica - alguns jogadores que vinham sendo relacionados com certa frequência.

Alvos de longa data da torcida, Cortez e Paulo Victor foram preteridos, respectivamente, pelos jovens Guilherme Guedes e Gabriel Chapecó, formados na base do clube. Já Léo Chú deve ser substituído por Léo Pereira.