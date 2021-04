Onde assistir ao vivo a Grêmio x Internacional, pelo Campeonato Gaúcho?

Gre-Nal 430 será disputado neste sábado (3), às 18h15 (de Brasília), na Arena; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Grêmio recebe o Internacional na noite deste sábado (3), às 22h15 (de Brasília), na Arena, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo na RBS TV, na TV aberta, e no Premiere (para todo o Brasil), na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Internacional DATA Sábado, 3 de abril de 2021 LOCAL Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 22h15 (de Brasília) ÁRBITRO Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Tiago Augusto Kappes

VAR: Daniel Nobre Bins

ONDE VAI PASSAR?



Grêmio quer mais uma vitória no Gauchão / Foto: Lucas Uebel/Grêmio

A RBS TV, na TV aberta, e o Premiere (para todo o Brasil), na TV fechada, são os canais que vão transmitir o Gre-Nal 430 deste sábado (3). Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Antes de embarcar para o Equador, onde terá pela frente o Independiente del Valle pela pré-Libertadores, o Grêmio pode ter uma novidade para o clássico: a estreia de Rafinha.

Por outro lado, o técnico Renato Gaúcho segue sem contar com Geromel, lesionado, enquanto Kannemann ainda é tratado como dúvida.

Já o Internacional terá pela primeira vez no clássico o técnico Miguel Ángel Ramírez no comando da equipe.

"Eu não vivo fora da cidade. Estou em Porto Alegre, com as pessoas no dia a dia. Não serei hipócrita. Eu vejo mais camisas coloradas no dia a dia. Não estou polemizando, é a verdade. Isso me encanta. Vou contando os colorados nas ruas, um, outro, outro e um tricolor.", apontou o treinador.

O Colorado lidera o Gauchão com 17 pontos, três a mais que o Grêmio e um jogo a mais.

📸🇦🇹 Colorado começou a preparação para o Gre-Nal 430. #VamoInter pic.twitter.com/JOcdkhxmlS — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 1, 2021

Provável escalação do Grêmio: Brenno; Victor Ferraz, Heitor, David Braz e Cortez; Lucas Silva, Darlan e Victor Bobsin (Pedro Lucas); Everton, Léo Chú e Elias.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba (Daniel); Rodinei, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson e Praxedes (Maurício); Caio Vidal (Palacios), Yuri Alberto e Patrick.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 4 x 0 Pelotas Gaúcho 28 de março de 2021 São Luiz 2 x 2 Grêmio Gaúcho 31 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Independiente del Valle x Grêmio Copa Libertadores 7 de abril de 2021 19h15 (de Brasília) Caxias x Grêmio Gaúcho 10 de abril de 2021 20h (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil de Pelotas 1 x 2 Internacional Gaúcho 27 de março de 2021 Internacional 0 x 0 São José Gaúcho 31 de março de 2021

Próximas partidas