Ramírez terá seu primeiro Gre-Nal pelo Inter para fazer o que Coudet nunca conseguiu

Ángel Ramírez fará sua estreia diante do Grêmio neste sábado e pode fazer algo que Coudet nunca conseguiu no Internacional: derrotar Renato Gaúcho

Miguel Ángel Ramírez vai aos poucos conhecendo o elenco do Internacional para dar sua cara à equipe. Mas enquanto isso, neste sábado (03), ele terá seu primeiro Gre-Nal pelo novo clube, o que também será seu maior desafio até o momento. E derrotar o Grêmio de Renato Gaúcho foi algo que Eduardo Coudet, o último treinador estrangeiro do Colorado, não conseguiu fazer nenhuma vez durante sua passagem pelo futebol brasileiro.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Eduardo Coudet chegou encantando a torcida do Inter e foi um dos responsáveis por fazer o clube brigar pelo título do Brasileirão do ano passado. Porém, o principal questionamento envolvendo o nome do argentino era seu desempenho diante do Grêmio.

Como todos sabem, o Gre-Nal é um campeonato à parte. Mesmo ganhando os outros jogos, uma derrota para seu maior rival pode colocar tudo a perder, para ambos os lados.

Ao todo, Coudet fez seis duelos contra Renato Gaúcho: perdeu quatro e empatou dois. E apesar de seu bom desempenho no geral, o retrospecto diante do Grêmio já começava a atrapalhar sua trajetória no Beira-Rio.

E antes mesmo de conseguir uma vitória no clássico gaúcho, o treinador argentino resolveu aceitar uma proposta do Celta de Vigo, da Espanha, e deixou o futebol brasileiro. Desde então, o Inter voltou seus olhos para Miguel Ángel Ramírez, que foi contratado para a temporada de 2021.

Até o momento, Ramírez fez apenas quatro jogos pelo Colorado e ainda não perdeu. Agora, neste sábado (03), ele fará seu primeiro Gre-Nal, o de número 430 no confronto, e logo em sua quinta partida pelo clube já pode fazer algo que Coudet não conseguiu ao longo de 2020: vencer o Grêmio de Renato Gaúcho.

Apesar de ainda ser novo no Brasil, o treinador espanhol sabe da importância do clássico e de todo o barulho que envolve a partida, que pode ser determinante para o futuro de sua equipe.

“Sabemos da importância [do Gre-Nal] para todo mundo, para o clube, para a torcida, para a cidade. Mas a gente não vai deixar o fator externo nos prejudicar, nem antes nem depois do jogo. Vamos trabalhar sem interferências externas, como sempre fazemos, analisando o rival e montando um time competitivo para vencer”, declarou o comandante Colorado.

O fato é que no Independiente del Valle, Ramírez não encarou um clássico da magnitude do Gre-Nal. Mas ele terá a chance de largar com o pé direito e conquistar uma vitória diante do maior rival Colorado logo em sua quinta partida pelo clube, algo que Coudet tentou seis vezes, mas não conseguiu.