Onde assistir ao vivo a Fortaleza x CRB, pelas oitavas de final da Copa do Brasil?

Equipes entram em campo nesta quinta (29), às 16h30 (de Brasília), na Arena Castelão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Fortaleza e CRB se enfrentam na tarde desta quinta-feira (29), às 16h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Fortaleza x CRB DATA Quinta-feira, 29 de julho de 2021 LOCAL Arena Castelão, Fortaleza - BRA HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Roberto Alves (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Victor Hugo Imazu (PR)

Quarto árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Assistente VAR: Luciano Roggenbaum (PR)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quinta-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com quatro vitórias consecutivas no Brasileirão, o Fortaleza volta suas atenções para o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.

Para o confronto, o técnico Vojvoda fará algumas mudanças na equipe que venceu o Bragantino no último fim de semana. O zagueiro Marcelo Benevenuto, que já atuou na Copa do Brasil pelo Botafogo, está fora, enquanto Felipe Alves e Wellington Paulista são tratados como dúvidas.

Por outro lado, David e Titi retornam ao time titular.

"A soberba não entra no nosso grupo, principalmente com a comissão técnica. Nosso treinador nos cobra bastante quando vê algum tipo de relaxamento, o que seria normal, mas ele puxa a nossa orelha para evitar que isso aconteça. A gente não pode achar que vai vencer qualquer adversário. O CRB tem o nosso respeito, é um confronto difícil, sabemos que são dois jogos. Precisamos de um bom resultado já no primeiro jogo", afirmou Pikachu.

Já o CRB, que vem de vitória sobre o Sampaio Corrêa na Série B, terá os retornos dos titulares poupados na última rodada.

Alan James e Nicolas Careca brigam por uma vaga no ataque.

O confronto de volta está marcado para dia 4 de agosto, no estádio Rei Pelé, em Maceió

Provável escalação do Fortaleza: Marcelo Boeck; Tinga, Jussa, Titi; Yago Pikachu, Felipe, Ederson, Matheus Vargas, Lucas Crispim; David e Robson.

Provável escalação do CRB: Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Caetano e Guilherme Romão; Marthã, Jean Patrick, Diego Torres e Renan Bressan; Erik e Alan James (Nicolas Careca).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 0 x 1 Fortaleza Brasileirão 17 de julho de 2021 Fortaleza 1 x 0 RB Bragantino Brasileirão 25 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Fortaleza Brasileirão 1 de agosto de 2021 20h30 (de Brasília) CRB x Fortaleza Copa do Brasil 4 de agosto de 2021 16h30 (de Brasília)

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 1 x 1 CRB Série B 22 de julho de 2021 Sampaio Corrêa 2 x 3 CRB Série B 26 de julho de 2021

Próximas partidas