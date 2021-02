Onde assistir ao vivo a Doce Mel x Bahia, pelo Campeonato Baiano?

Nesta quarta-feira (24), às 18h (de Brasília), equipes duelam pela segunda rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela segunda rodada do Campeonato Baiano, o Bahia enfrenta o Doce Mel nesta quarta-feira (22), no estádio Joia da Princesa, a partir das 18h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo TVE Bahia, na TV aberta, e no YouTube da TVE, na internet. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Doce Mel x Bahia DATA Quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021 LOCAL Estádio Joia da Princesa, Feira de Santana - BA HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ricarle Gustavo Gonçalves Batista

Assistentes: Paulo de Tarso Bregalda Gussen e José dos Santos Amador

Quarto árbitro: Janielton Andrade de Oliveira

ONDE VAI PASSAR?



O Bahia vai a campo com um time alternativo / Foto: Felipe Oliveira/Divulgação/EC Bahia

A partida terá transmissão ao vivo TVE Bahia, na TV aberta, e no YouTube da TVE, na internet. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

DOCE MEL

O Doce Mel entra em campo tentando aproveitar a falta de entrosamento do rival.

Provável escalação do Bahia: Douglas Henrique, Eric, Gabriel Reis, Matheus Velasque, Erivelton, Fabiano, Cal, Leandro Sobral, Jean, Robert e Robinho.

BAHIA

Ainda com uma partida a ser disputada pelo Brasileirão, o Bahia mais uma vez mandará a campo um time alternativo.

🔵🔴 Coletivo entre quem atuou menos de 45 minutos nos jogos de sábado e ontem, times A e B, marcou o dia no CT ➡️ https://t.co/SKkFSQFs1t #BBMP pic.twitter.com/QTPM3q3qXa — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) February 22, 2021

Provável escalação do Juazeirense: Leandro, Renan Guedes, Gustavo Henrique, Everson, Mayk, Caio Mello, Bruno Camilo, Daniel Penha, Gustavo Custódio e Ronaldo Cesar.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

DOCE MEL

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Conquista x Doce Mel Campeonato Baiano 3 de março de 2021 20h30 (de Brasília) Unirb x Doce Mel Campeonato Baiano 7 de março de 2021 16h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 1 x 2 Juazeirense Campeonato Baiano 21 de fevereiro de 2021 Fortaleza 0 x 4 Bajia Campeonato Brasileiro 20 de fevereiro de 2021

Próximas partidas