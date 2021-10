Onde assistir ao vivo a Coritiba x Cruzeiro, pela Série B?

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no Couto Pereira; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Coritiba e Cruzeiro se enfrentam na noite desta sexta-feira (8), no Couto Pereira, às 21h30 (de Brasília), em duelo válido pela 29ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere, na tv fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

QUANDO É?

JOGO Coritiba x Cruzeiro DATA Sexta-feira, 8 de outubro de 2021 LOCAL Couto Pereira - Curitiba, PR HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marielson Alves (BA)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha (BA) e Elicarlos Franco (BA)

Quarto árbitro: Cristian Eduardo (PR)

VAR: Pericles Bassols (SP)

Auxiliar VAR: Herman Brumel (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Coritiba

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta sexta-feira, no Couto Pereira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois da Prefeitura de Curitiba ter liberado 50% da capacidade dos estádios, o Coritiba poderá receber até 20.251 torcedores no jogo contra o Cruzeiro.

Para o confronto em casa, o Coxa terá os retornos do zagueiro Henrique e do meia Robinho, enquanto Waguinho é tratado como dúvida.

Líder, o Coritiba tem 54 pontos, enquanto o Cruzeiro, com 35, vem de um empate e uma vitória nos últimos dois jogos.

Do outro lado, o Cruzeiro, que vem de um empate e uma vitória, não terá Marcelo Moreno, convocado para a disputa das Eliminatórias.

Provável escalação do Coritiba: Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Matheus Sales (Val) e Robinho; Rafinha, Léo Gamalho e Igor Paixão.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Rául Cáceres, Eduardo Brock, Ramon e Jean Victor; Lucas Ventura, Rômulo e Claudinho; Bruno José, Keké e Felipe Augusto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 1 x 1 Cruzeiro Série B 29 de setembro de 2021 Cruzeiro 2 x 0 Brasil de Pelotas Série B 3 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x Botafogo Série B 12 de outubro de 2021 21h30 (de Brasília) Avaí x Cruzeiro Série B 22 de outubro de 2021 21h30 (de Brasília)

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 1 x 1 Confiança Série B 28 de setembro de 2021 Remo 0 x 0 Coritiba Série B 5 de outubro de 2021

Próximas partidas