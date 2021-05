Onde assistir ao vivo a Ceará x Bahia, pela final da Copa do Nordeste?

Equipes entram em campo neste sábado (8), às 16h (de Brasília), no Castelão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Ceará encara o Bahia na tarde deste sábado (8), às 16h (de Brasília), no Castelão, pela final da Copa do Nordeste, e entra em campo com a vantagem do empate após ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0. A partida terá transmissão ao vivo no SBT Nordeste, na TV aberta, na Fox Sports , Net/Claro, DirecTV GO e Sky, na TV fechada, e no NordesteFC e Twitch, na internet. Na Goal , você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Bahia DATA Sábado, 8 de maio de 2021 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE ORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Denis da Silva (AL)

Assistentes: Esdras Mariano de Lima (AL) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

Quarto árbitro: José Ricardo Vasconcellos (AL)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves (RN)

Assistentes VAR: Thayslane de Melo (SE) e Cleriston Clay Barreto (SE)

ONDE VAI PASSAR?



Vozão busca mais um título da Copa do Nordeste / Foto: Divulgação Ceará

O SBT Nordeste, na TV fechada, a Fox Sports, Net/Claro, DirecTV GO e Sky, na TV fechada, e o NordesteFC e Twitch, na internet, transmitem o jogo deste sábado (8).

Quais são os canais da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

73 CLARO/NET TV HD: 573

573 VIVO TV HD: 573

573 TELECOM: 206

206 BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

194 SKY HD: 594

594 CLARO TV: 73

73 CLARO TV HD: 573

573 VIVO TV: 465

465 VIVO TV HD: 876

876 OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Invicto há Copa do Nordeste desde 2020, o Ceará entra em campo com vantagem do empate para levantar o troféu, após ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0 fora de casa.

Para a decisão, o técnico Guto Ferreira segue sem contar com Fabinho, Jacaré, William Oliveira e Felipe Baixola, que seguem no departamento médico. No entanto, Gabriel Dias retorna após cumprir suspensão e deve ser titular na final.

Já o Bahia precisa vencer por pelo menos dois gols de diferança para ficar com o título . Caso repita o placar do primeiro jogo, a decisão será disputada nos pênaltis.

O técnico Dado Cavalcanti poderá contar novamente com o goleiro Douglas Friedrich. Desta forma, agora vai precisar decidir se segue com o talismã Matheus Teixeira ou se retorna com o titular.

O zagueiro Luiz Otávio, o lateral Nino e o volante Patrick, suspensos, viajaram com a delegação, mas estão fora.

Provável escalação do Ceará: Richard; Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Oliveira, Pedro Naressi, Charles; Vina, Mendoza; Felipe Vizeu.

Provável escalação do Bahia: Matheus Teixeira, Renan Guedes, Conti, Juninho, Matheus Bahia, Matheus Galdezani, Thaciano, Daniel, Rossi, Gilberto e Rodriguinho.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO CEARÁ NA COPA DO NORDESTE

O Ceará encerrou a primeira fase do grupo A na liderança, com 16 pontos, contabilizando quatro empates e sete vitórias na "Lampions League".

ABC 1 x 1 Ceará - 1 de março de 2021

Ceará 3 x 1 Vitória - 6 de março de 2021

Altos 0 x 0 Ceará - 13 de março de 2021

Ceará 0 x 0 Fortaleza - 20 de março de 2021

Botafogo-PB 1 x 1 Ceará - 25 de março de 2021

Ceará 2 x 0 CSA - 31 de março de 2021

Sport 0 x 4 Ceará - 3 de abril de 2021

Ceará 3 x 0 Salgueiro - 10 de abril de 2021

Ceará 3 x 0 Sampaio Corrêa - 18 de abril de 2021

Ceará 2 x 0 Vitória - 24 de abril de 2021

Bahia 0 x 1 Ceará - 1 de maio de 2021

JOGOS DO BAHIA NA COPA DO NORDESTE

O Bahia encerrou a primeira fase na vice-liderança do grupo A, com 13 pontos, registrando cinco vitórias, dois empates, e quatro derrotas.

Salgueiro 2 x 3 Bahia - 28 de fevereiro de 2021

Bahia 1 x 1 Botafogo-PB - 6 de março de 2021

Vitória 1 x 0 Bahia - 13 de março de 2021

Bahia 4 x 0 Sport - 20 de março de 2021

CSA 2 x 0 Bahia - 23 de março de 2021

Bahia 5 x 0 Altos - 28 de março de 2021

Fortaleza 2 x 1 Bahia - 3 de abril de 2021

Bahia 2 x 1 ABC - 10 de abril de 2021

Bahia 4 x 0 CRB - 17 de abril de 2021

Fortaleza 0 (2) x (4) 0 Bahia - 24 de abril de 2021

Bahia 0 x 1 Ceará - 1 de maio de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 1 Pacajus Campeonato Cearense 2 de maio de 2021 Bolívar 0 x 0 Ceará Copa Sul-Americana 5 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Arsenal Sarandí Copa Sul-Americana 12 de maio de 2021 19h15 (de Brasília) Ceará x Bolívar Copa Sul-Americana 20 de maio de 2021 19h15 (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 2 x 2 Independiente Copa Sul-Americana 4 de maio de 2021 Jacuipense 0 x 1 Bahia Campeonato Baiano 5 de maio de 2021

Próximas partidas