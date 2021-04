Como assistir aos jogos da Copa do Nordeste no TikTok e no Twitch?

Partidas do campeonato regional são transmitidas ao vivo e de graça nas plataformas online. Veja como assistir

Partidas da edição de 2021 da Copa do Nordeste podem ser assistidas gratuitamente, graças a uma parceria da liga com o TikTok, onde os jogos serão mostrados ao vivo. A plataforma de streaming Twitch também receberá partidas

O primeiro jogo exibido no TikTok foi o duelo entre Ceará e CSA, no último dia 31 de março. O próximo será já neste sábado (10), com o confronto entre Bahia e ABC, pela última rodada de grupos da competição.

Como assistir a Copa do Nordeste pelo TikTok?

Os jogos podem ser vistos tanto em smartphones e tablets, quanto em computadores. Nos celulares, é necessário fazer o download gratuito do app do TikTok (disponível para Android e IOS). No PC, basta acessar o site oficial do TikTok (clique aqui).

Já na plataforma, use a barra de busca para encontrar o perfil oficial da Copa do Nordeste no TikTok (@copadonordeste, clique aqui). Aí é só aguardar o horário das partidas para assistir diretamente pelo app ou site.

Como assistir a Copa do Nordeste pelo Twitch?

Outra alternativa para ver a Copa do Nordeste pela internet é o Twitch, plataforma de streaming muito usada para transmissão de jogos. A diferença fica por conta dos canais de transmissão, que são diferentes para cada clube.

Vale lembrar que, assim como o TikTok, o Twitch tem apps gratuitos, e uma versão web, que roda direto no navegador (clique aqui).

Confira a lista de canais do Twitch para assistir a Copa do Nordeste: