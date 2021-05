Do que o Bahia precisa para ser campeão da Copa do Nordeste 2021?

Bahia foi derrotado por 1x0 nos acréscimos do primeira partida, e precisa reverter resultado para levantar troféu

Bahia e Ceará fizeram neste sábado (1) a primeira partida das finais da Copa do Nordeste, e o Vozão levou a melhor, com vitória por 1x0.

O único gol da partida saiu apenas nos acréscimos do segundo tempo, aos 47 minutos, quando Jael cobrou falta com força e contou com desvio da barreira para garantir o resultado no Pituaçu.

O Bahia pode ter perdido em casa, mas como a Copa do Nordeste não usa o gol qualificado como fator de desempate, o tricolor precisa de apenas uma vitória por 1x0 no próximo duelo para levar o confronto para as penalidades (sem a necessidade de prorrogação).

INACREDITÁVEL! JAEL ENTRA E MARCA PARA O @CEARASC NO FINAL DA PARTIDA!!! O VOZÃO TEM A VANTAGEM PARA O JOGO DE VOLTA DAS FINAIS! pic.twitter.com/duJbY5gLLh — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) May 1, 2021

Caso vença por mais gols, o Bahia fica com o título direto da Copa do Nordeste 2021, enquanto o empate garante o troféu para o Ceará. Qualquer vitória do time de Guto Ferreira também valerá o título para o Vozão.