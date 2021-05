Do que o Ceará precisa para ser campeão da Copa do Nordeste 2021?

Vozão levou a melhor no jogo de ida, e agora pode até empatar em casa para ficar com o troféu

Bahia e Ceará disputaram neste sábado (1) o primeiro jogo das finais da Copa do Nordeste, e o Vozão levou a melhor, com vitória por 1x0.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O gol da partida saiu aos 47 do segundo tempo, após cobrança de falta de Jael que desviou na barreira e enganou o goleiro. Com a vantagem, o time branco e preto define a taça em casa.

Do que o Ceará precisa para ser campeão da Copa do Nordeste 2021?

Após a vitória por 1x0 no jogo de ida, o Vozão joga por um empate na partida de volta, que acontece no próximo sábado (8), na Arena Castelão. Vitórias do Ceará por qualquer diferença de gols também garantem a taça.

AGRADECE DEMAIS, JAEL! Você pode ser o responsável pelo tricampeonato do @cearasc na Copa do Nordeste! 👏



📸: Jhony Pinho/AGIF pic.twitter.com/vXEHRLwUJo — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) May 1, 2021

Do lado do Bahia, só a vitória importa. Caso o tricolor vença por um gol de diferença, o confronto será definido nos pênaltis (sem a necessidade de prorrogação). Já se o Bahia conseguir vitórias por dois ou mais gols, fica com a taça da Copa do Nordeste 2021.