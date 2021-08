Onde assistir ao vivo a Botafogo x Ponte Preta, pela Série B?

Equipes se enfrentam neste domingo (8), pela 16ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Botafogo recebe a Ponte Preta neste domingo (8), às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 16ª rodada da Série B. O duelo terá transmissão ao vivo no SporTV e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Ponte Preta DATA Domingo, 8 de agosto de 2021 LOCAL Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodrigo Batista (DF)

Assistentes: Lehi Sousa (DF) e Lucas Costa (DF)

Quarto árbitro: Felipe da Silva (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Alvinegro busca mais uma vitória na Série B / Foto: Divulgação Botafogo

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo, às 20h30. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com a vitória sobre o Vasco, e subindo na tabela de classificação, o Botafogo mira apenas em mais três pontos neste domingo em casa.

Assim, Enderson Moreira deve repetir a mesma escalação que venceu o rival na última rodada. Há apenas uma dúvida: Marco Antônio e Warley disputam por uma vaga no ataque.

Do outro lado, a Ponte Preta não terá o zagueiro Cleylton, suspenso, após ter sido expulso no empate com o CRB por 1 a 1. Rayan será o substituto.

Provável escalação do Botafogo: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Gilvan e Guilherme Santos; Barreto, Pedro Castro e Chay; Marco Antônio (Warley), Diego Gonçalves e Navarro.

Provável escalação da Ponte Preta: Ivan, Kevin, Fábio Sanches, Rayan e Felipe Albuquerque; André Luiz, Locatelli e Camilo; Richard, Moisés e Josiel (Veras, Niltinho ou Iago).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 2 x 0 CSA Série B 28 de julho de 2021 Botafogo 2 x 0 Vasco Série B 1 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Operário x Botafogo Série B 12 de agosto de 2021 21h30 (de Brasília) Botafogo x Brasil de Pelotas Série B 15 de agosto de 2021 18h15 (de Brasília)

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 2 x 1 Goiás Série B 24 de julho de 2021 CRB 1 x 1 Ponte Preta Série B 1 de agosto de 2021

Próximas partidas