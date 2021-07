Onde assistir ao vivo a Avaí x Botafogo, pela Série B?

Equipes entram em campo neste sábado (3), às 21h (de Brasília), na Ressacada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Botafogo e Avaí se enfrentam na noite deste sábado (3), às 21h (de Brasília), na Ressacada, em duelo válido pela nona rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Avaí x Botafogo DATA Sábado, 3 de junho de 2021 LOCAL Ressacada - Florianópolis, SC HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: André Luiz de Freitas (GO)

Assistentes: Leone Carvalho (GO) e Tiago Gomes (GO)

Quarto árbitro: Fernando Henrique de Medeiros (SC)

ONDE VAI PASSAR?



O Fogão busca mais uma vitória na Série B 2021 / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo deste sábado (3). Na Goal, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de bater o Vitória por 1 a 0 na última rodada da Série B, o Botafogo entra em campo buscando o segundo triunfo consecutivo na competição.

Para o confronto, o técnico Marcelo Chamusca não poderá contar com Chay, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além de Gatito e Carli, que seguem no departamento médico.

Do outro lado, o Avaí, embalado com duas vitórias seguidas, com 10 pontos, segue lutando para subir na tabela de classificação.

Provável escalação do Botafogo: Douglas Borges; Daniel Borges, Kanu, Gilvan e Guilherme Santos; Oyama, Barreto e Pedro Castro; Ronald, Diego Gonçalves e Rafael Navarro.

Provável escalação do Avaí: Glédson; Edílson, Alan Costa, Alemão e Diego Renan; Bruno Silva; Lourenço (Marcos Serrato), Giovanni, Vinícius Leite e Renato (Júnior Dutra); Getúlio (Jonathan).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGOS CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 2 x 0 Botafogo Série B 26 de junho de 2021 Botafogo 1 x 0 Vitória Série B 30 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CRB x Botafogo Série B 6 de julho de 2021 21h30 (de Brasília) Botafogo x Cruzeiro Série B 10 de julho de 2021 16h30 (de Brasília)

AVAÍ



Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 1 x 0 CRB Série B 25 de junho de 2021 Londrina 1 x 3 Avaí Série B 30 de junho de 2021

Próximas partidas