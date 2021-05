Novo jogador do Botafogo, Chay tem história que renderia filme – inclusive com título mundial

O atacante de 30 anos foi destaque da Portuguesa no Carioca, mas já vestiu a camisa do Alvinegro no futebol de 7

O Botafogo anunciou nesta segunda-feira (24) um novo reforço para a sua temporada 20201, marcada pela participação na Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Chay, de 30 anos, chega emprestado pela Portuguesa-RJ até o final da temporada após ser um dos destaques individuais do Campeonato Carioca. Esta será a primeira oportunidade do atleta em um grande clube brasileiro, um novo capítulo de uma história que renderia um belo de um filme.

Revelado pelo Bonsucesso, Chay foi um dos tantos brasileiros que tentou a sorte no futebol da Tailândia. Mas após anos no país, quando voltou ao Brasil, após rápida passagem pela Malásia, em 2012, o atacante teve a infelicidade de não receber propostas. O que fazer? O carioca optou por atuar em torneios de futebol de 7 para manter a forma. E, literalmente, ganhou o mundo.

Chay defendeu as camisas de Fluminense, Flamengo, Vasco, Coritiba, América e até mesmo do Botafogo no futebol de 7. Com a seleção brasileira da modalidade, foi o grande destaque da Copa América em 2018 e, no mesmo ano, da Copa do Mundo. Um ano depois, contudo, o sonho de ganhar a vida em gramados maiores voltou a aparecer.

Em 2019 Chay teve uma passagem pelo São Gonçalo e América antes de ser contratado pela Portuguesa-RJ. Com a equipe da Ilha do Governador, foi um dos grandes destaques do Campeonato Carioca de 2021, anotando cinco gols – inclusive contra o próprio Botafogo.

"Passa um filme na cabeça!! Deus e minha família sabe o quanto eu me dedico a esse esporte! Hj fui nomeado um dos melhores jogadores do campeonato carioca. Agradeço a Deus a minha família e a todos meus companheiros, nada seria possível sem vocês", ecsreveu em suas redes sociais após ser lembrado na seleção do Carioca 2021.

“A expectativa é a melhor possível. Vim confiante, aceitei este desafio porque o Botafogo é gigantesco e não merece estar onde está. E vim pra tentar ajudar. A expectativa é muito boa”, disse em suas primeiras declarações às mídias oficiais do clube”.