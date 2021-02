Onde assistir ao vivo a Atalanta x Napoli, pela semifinal da Copa da Itália?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (10), às 16h45 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

Atalanta e Napoli entram em campo na tarde desta quarta-feira (10), às 16h45 (de Brasília), pela semifinal da Copa da Itália, após o empate sem gols no primeiro jogo. Quem avançar enfrenta o vencedor de Juventus e Inter. O duelo terá transmissão ao vivo do DAZN em HD, com narração e comentários em português para todo o Brasil. Na Goal , o torcedor pode acompanhar todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

JOGO Atalanta x Napoli DATA Quarta-feira, 9 de fevereiro de 2021 LOCAL Atleti Azzurri d'Italia - Bérgamo, ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

Provável escalação da Atalanta: Pierluigi Gollini; Cristian Romero, Rafael Toloi, Berat Djimsiti; Joakim Maehle, Marten de Roon, Remo Freuler, Robin Gosens; Matteo Pessina, Josip Ilicic, Duvan Zapata.

Provável escalação do Napoli: Alex Meret; Mario Rui, Kalidou Koulibaly, Nikola Maksimovic, Giovanni Di Lorenzo; Tiemoue Bakayoko, Diego Demme; Hirving Lozano, Piotr Zielinski, Lorenzo Insigne; Victor Osimhen.

ONDE VAI PASSAR?



Napoli busca avançar à decisão da Copa da Itália / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão do DAZN. Na Goal, o torcedor poderá acompanhar os lances em tempo real.

QUAL O NÚMERO DO CANAL DO DAZN?

O DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras.

O assinante do DAZN pode acessar a plataforma de praticamente qualquer dispositivo , como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.

QUANTO CUSTA E O QUE TRANSMITE?

O preço da mensalidade do DAZN é de R$ 19,90. A assinatura do serviço pode ser efetivada por meio de diversas formas de pagamento, como cartão de crédito e aplicativos de compra direta, além de vales-presente que poderão ser oferecidos a amigos, familiares, etc.

O telespectador poderá assistir à Premier League, à Série C do Brasileiro e a outros torneios e eventos de diferentes modalidades, além de acessar um cardápio completo com séries originais, como 'The Making Of' (com Neymar, Cristiano Ronaldo e José Mourinho) e Versus, além de entrevistas exclusivas.