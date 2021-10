Onde assistir ao vivo as semifinais do Campeonato Paulista de futebol feminino?

Corinthians, Ferroviária, São Paulo e Santos seguem vivo na disputa por uma vaga na decisão do Paulistão

O Campeonato Paulista de futebol femino 2021 segue a todo o vapor. A disputa já chegou nas semifinais, com apenas quatro times vivos e disputando as duas vagas na grande decisão: Corinthians, Ferroviária, Santos e São Paulo.

Depois de quase três meses de disputas, o Paulistão feminino está cada vez mais afunilado. Dos doze times que começaram a disputa, apenas quatro ainda têm chances de título após os jogos de ida das semifinais. O objetivo em comum é chegar à decisão e levantar a taça, mas, para isso, ainda resta um jogo a ser disputado.

Entre os dias 31 de outubro e 1 de novembro, os jogos de volta das semifinais vão acontecer e, assim, os dois times que disputam o título vão ser definidos. Veja como e onde assistir a estes jogos:

Quais são os jogos das semifinais do Paulistão feminino 2021?

CONFRONTOS DEFINIDOS!🔥

Com direito a clássico e reedição da final da temporada passada, estes são os dois jogos das semifinais do Paulistão Feminino!#Semifinais #PaulistãoFeminino pic.twitter.com/rBU0Lqi3wx — Paulistão Feminino (@PaulistaoFem) October 13, 2021

Os confrontos, decididos em jogos de ida e volta, com mando intercalado, são:

Corinthians x Ferroviária

Depois de vencer o primeiro jogo, fora de casa, por 1 a 0, o Timão disputa a volta com vantagem no placar.

Ida: Ferroviária 0 x 1 Corinthians - 16 de outubro, na Arena Fonte Luminosa

Ferroviária 0 x 1 Corinthians - 16 de outubro, na Arena Fonte Luminosa Volta: Corinthians x Ferroviária - 31 de outubro, às 11h (de Brasília), na Arena Barueri

São Paulo x Santos

Assim como o Corinthians, o Tricolor também venceu o jogo de ida fora de casa e, assim, tem a vantagem no placar para a volta, quando vai ser mandante.

Ida: Santos 0 x 1 São Paulo - 17 de outubro, na Arena Barueri

Santos 0 x 1 São Paulo - 17 de outubro, na Arena Barueri Volta: São Paulo x Santos - 1 de novembro, às 17h (de Brasília), na Arena Barueri

Onde assistir aos jogos das semifinais do Paulistão feminino 2021?

Foto: Alexandre Battibugli/Paulistão/Divulgação

As decisões de vagas para a final terão quatro opções diferentes de transmissão. Os dois confrontos vão passar no SporTV (canal fechado do Grupo Globo), no Paulistão Play (plataforma de transmissão da Federação Paulista de Futebol), ElevenSports.com (site de transmissões) e pelo YouTube da FPF.