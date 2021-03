Onde assistir ao vivo a Altos-PI x Ceará, pela Copa do Nordeste?

Equipes entram em campo neste sábado (13), às 16h (de Brasília), em Terezina; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Ceará visita o Altos na tarde deste sábado (13), às 16h (de Brasília), em duelo válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo na TV Cidade Verde, na TV aberta, e na plataforma NordesteFC e Twitch, na internet. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Altos x Ceará DATA Sábado, 13 de março de 2021 LOCAL Estádio Lindolfo Monteiro - Teresina, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Francisco Carlos do Nascimento (AL)

Assistentes: Maxwell Rocha (AL) e Maria de Fátima Mendonça (AL)

Quarto árbitro; Ideilon Helton Alves (PI)

ONDE VAI PASSAR?



Ceará busca mias uma vitória na Copa do Nordeste / Foto: Divulgação Ceará

A TV Cidade Verde, na TV aberta, e as plataformas NordesteFC e Twitch, na internet, transmitem o jogo deste sábado (13). Aqui na Goal, o torcedor também pode acompanhar o jogo em tempo real.

A Copa do Nordeste nunca esteve tão ON!



NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com o triunfo sobre o Vitória por 3 a 1, o Ceará busca mais três pontos na Copa do Nordeste para seguir na liderança no grupo A, apesar da derrota para o Ferroviário no Campeonato Cearense.

“Nós temos que ter muita preocupação e com relação ao campeonato que estamos jogando, mas também com relação ao futuro se não daqui a pouco nos estamos escalando a mesma equipe todos os jogos e nos fizemos um plantel grande para que isso não acontecesse porque lá na frente vai faltar e a temporada ela é muito desgastante”, destacou o técnico Guto Ferreira.

Vina é a única baixa de peso do Vozão, enquanto o Altos vem de derrota para o Treze por 1 a 0 na Copa do Nordeste.

“Vamos fazer um jogo muito difícil diante um adversário de Série A de Brasileiro e nós assistimos os últimos dois jogos do Ceará e sabemos do potencial. Observamos a qualidade individual dos atletas e nós teremos que ter todo o cuidado necessário, mas o Altos tem seu estilo e esquema tático definido e isso não deve mudar”, apontou o técnico Fernando Tonet.

Provável escalação do Ceará: Richard, Eduardo, Klaus, Gabriel Lacerda, Kelvyn; Pedro Naressi, William Oliveira; Marlon, Wescley, Saulo Mineiro; Felipe Vizeu.

Provável escalação do Altos: Marcelo, Gean, Reinaldo Lobo, Rafael Araújo e Tiaguinho; Ray, Du Santos e Juninho Arcanjo; Klenisson, Manoel e Betinho.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

No grupo B, o Altos registra três pontos em dois jogos disputados. Até o momento, contabiliza uma vitória e uma derrota na Copa do Nordeste.

JOGOS DO ALTOS NA COPA DO NORDESTE

Altos 2 x 1 Confiança - 27 de fevereiro de 2021

Treze 1 x 0 Altos - 6 de março de 2021

JOGOS DO CEARÁ NA COPA DO NORDESTE

Já o Ceará, com quatro pontos no grupo A, vem de um empate e uma vitória nos dois primeiros jogos. Aproveitamento de 66.7%.

ABC 1 x 1 Ceará - 1 de março de 2021

Ceará 3 x 1 Vitória - 6 de março de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA ABC 1 x 1 Ceará Copa do Nordeste 2 de março de 2021 Ceará 3 x 1 Vitória Copa do Nordeste 6 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ceará x Fortaleza Copa do Nordeste 20 de março de 2021 16h (de Brasília) Botafogo-PB x Ceará Copa do Nordeste 25 de março de 2021 21h30 (de Brasília)

ALTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Parnayba 1 x 1 Altos Campeonato Piauinense 3 de março de 2021 Treze 1 x 0 Altos Copa do Nordeste 6 de março de 2021

Próximas partidas