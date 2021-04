Onde assistir ao vivo a Volta Redonda x Botafogo, pelo Campeonato Carioca?

O jogo do estadual será neste sábado (1), às 21h05 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Botafogo visita o Volta Redonda, neste sábado (10), às 21h05 (de Brasília), pela nona rodada da fase de grupos do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo de Record TV, Cariocão TV, Botafogo TV e Carioca Play. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Volta Redonda x Botafogo DATA Sábado, 10 de abril de 2021 LOCAL Estádio Municipal General Raulino de Oliveira - Volta Redonda, RJ HORÁRIO 21h05 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Grazianni Maciel Rocha

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Ivan Silva Araújo

Quarto árbitro: Bruno Mota Correia

ONDE VAI PASSAR?



Alef manga, artiehiro do Carioca, vai comandar o ataque do Voltaço / Foto:André Moreira/VRFC

Carioca Play (em streaming), Cariocão TV (oficial da competição, Botafogo TV (oficial do clube) e TV Record (TV aberta), Cariocão TV, Botafogo TV e Carioca Play são os canais que vão passar o jogo deste domingo. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

VOLTA REDONDA

O Voltaço é vice-líder do Carioca, atrás apenas do Flamengo, e deve conquistar a vaga para as semifinais. Para isso, deve entrar em campo com o que tem de melhor. O único desfalque confirmado é o zagueiro Gabriel Pereira, suspenso

Preparação encerrada



O Volta Redonda finalizou a preparação para a partida contra o Botafogo na manhã desta sexta-feira, dia 9.



Saiba mais: https://t.co/jOE0naOMV8



📸: André Moreira/VRFC #EuSouVoltaço #EsquadrãoDeAço #Cariocão2021 pic.twitter.com/ENUv0L0LgN — Volta Redonda FC (@VoltacoFC) April 9, 2021

Provável escalação do Volta Redonda: Andrey; Oliveira, Luan Leite, Heitor, Luiz Paulo; Bruno Barra, Emerson Jr, Luciano Naninho; MV, João Carlos, Alef Manga

BOTAFOGO

O Botafogo, com 11 pontos conquistadoes, é o quinto colocado na Taça Guanabara, fora da zona de classificação para as semifinais. O time de Chamusca deve ter algumas alterações no sistema de jogo, voltando a ter apenas um centroavante.

Diego Cavalieri, Gatito, Hugo e Pedro Castro, todo lesionados, além de Matheus Babi, suspenso, e Romildo, com Covid-19 são desfalques do Fogão para o jogo. Joel carli foi poupada por questões médicas particulares e também não joga.

Preparação finalizada ✅⚽️ O Fogão duela contra o Volta Redonda neste sábado 🔥

Provável escalação do Botafogo: Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Gilvan e Paulo Victor (Rafael Carioca); Luiz Otávio, Matheus Frizzo; Felipe Ferreira, Ricardinho e Marco Antônio; Rafael Navarro

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

VOLTA REDONDA

JOGO CAMPEONATO DATA Juazeirense 3 (4) x (2) 3 Volta Redonda Copa do Brasil 7 de abril de 2021 Volta Redonda 3 x 2 Nova Iguaçu Cariocão 4 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bangu x Volta Redonda Cariocão 17 de abril de 2021 a confirmar Flamengo x Vlta Redonda Cariocão 24 de abril de 2021 a confirmar

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 1 x 1 Portuguesa-RJ Cariocão 4 de abril de 2021 Botafogo 1 x 1 Madureira Cariocão 31 de março de 2021

Próximas partidas