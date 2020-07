Onde assistir ao vivo a Verona x Internazionale, pelo Campeonato Italiano?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (9), às 16h45 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

Visando a recuperação no Campeonato Italiano, a encara o Verona na tarde desta quinta-feira (9), às 16h45 (de Brasília), em duelo válido pela 31ª rodada da . A partida não terá transmissão ao vivo no , mas aqui, na Goal , você pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Verona x Internazionale DATA Quinta-feira, 9 de julho de 2020 LOCAL Marc Antonio Bentegodi - Verona, ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida não terá transmissão ao vivo Brasil. Aqui, na Goal , você pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ocupando a terceira posição do Campeonato Italiano, com 64 pontos, a Inter entra em campo com o retorno de Skriniar, que esteve ausente nos últimos três jogos por suspensão.

O zagueiro entra na equipe como substituto direto de Alessandro Bastoni, após o cartão vermelho contra o .

Já o Verona, na oitava posição, com 41 pontos, o Verona também vem de derrota para o Brescia por 2 a 0, e também busca a recuperação.

A única mudança na equipe deve ser Emmanuel Badu no lugar de Miguel Veloso.

Provável escalação da Internazionale: Handanovic; Godín, Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Biraghi; Eriksen; Martínez, Lukaku.

Provável escalação do Verona: Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Badu, Amrabat, Lazovic; Zaccagni, Verre; Carmim.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNAZIONALE

JOGO CAMPEONATO DATA Inter 6 x 0 Brescia Campeonato Italiano 1 de julho de 2020 Inter 1 x 2 Bologna Campeonato Italiano 5 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Inter x Campeonato Italiano 13 de julho de 2020 16h45 (de Brasília) x Inter Campeonato Italiano 16 de julho de 2020 16h45 (de Brasília)

VERONA

JOGO CAMPEONATO DATA Verona 3 x 2 Campeonato Italiano 1 de julho de 2020 Brescia 2 x 0 Verona Campeonato Italiano 5 de julho de 2020

Próximas partidas