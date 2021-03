Onde assistir ao vivo a Santos x Ituano, pelo Campeonato Paulista?

Na Vila Belmiro, times se enfrentam neste sábado (13), pela quarta rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela quarta rodada do Campeonato PaulistaSantos e Ituano se enfrentam neste sábado (13), na Vila Belmiro, a partir das 19h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na tv fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x Ituano DATA Sábado, 13 de março de 2021 LOCAL Vila Belmiro, Santos - BRA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Salim Fende Chavez

Assistentes: Danielo Paulo Ziolli e Bruno Silva de Jesus

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

ONDE VAI PASSAR?



Peixe busca a primeira vitória no Paulistão / Foto: Alexandre Schneider/Correspondente

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que irão passar o duelo entre Santos e Ituano neste sábado. Na Goal, você também pode acompanhar a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A equipe do Santos é uma incógnita para o duelo deste sábado. Isso porque, preocupado com o jogo de volta da pré-Libertadores, o técnico Ariel Holan treinou tanto a equipe titular, quanto a reserva. Mas a tendência é o comandante mandar a campo uma equipe alternativa em busca da primeira vitória no Paulistão - que vive um momento de incerteza em função da piora da situação da pandemia no Estado de São Paulo e as novas restrições que proíbem a realização de eventos esportivos.

Do outro lado, o Ituano está invicto no estadual e quer aproveitar a falta de entrosamento rival para somar mais pontos no campeonato.

Meia Fernando Medeiros foi titular nos dois últimos jogos. Neste sábado, ele retorna a Vila Belmiro depois de três anos. Medeiros jogou desde o sub 13 no Santos.

Provável escalação do Santos: John, Laércio, Luiz Felipe e Alex; Lucas Braga (Vinicius Balieiro), Guilherme Nunes, Ivonei, Gabriel Pirani e Jonathan Copete; Jean Mota e Marcos Leonardo..

Provável escalação do Ituano: Edson, Jeferson, Léo Santos, Suéliton, Breno Lopes, Tárik, Filipe Soutto, Fernando Medeiros, Branquinho, Iago e Bruno Lopes.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 1 Deportivo Lara Copa Libertadores 9 de março de 2021 São Paulo 4 x 0 Santos Paulista 6 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Deportivo Lara x Santos Libertadores 16 de março de 2021 19h15 (de Brasília) A definir A definir A definir A definir

ITUANO

JOGO CAMPEONATO DATA Ituano 1 x 1 Mirassol Paulista 7 de março de 2021 Ituano 1 x 0 São Bento Paulista 4 de março de 2021

Próximas partidas