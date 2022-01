Onde assistir ao vivo a Santos x Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista 2022?

Santos e Botafogo-SP se enfrentam na manhã deste sábado (29), às 11h (de Brasília), na Vila Belmiro, em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada, e no Paulistão Play, na plataforma de streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x Botafogo-SP DATA Sábado, 29 de janeiro de 2022 LOCAL Vila Belmiro - Santos, SP HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Só falta mais um dia. Amanhã nos reencontramos em casa! 🏠



Ainda dá tempo de garantir seu lugar no Alçapão!

👑 Sócio Rei: https://t.co/auuNaEkPbo

🎫 Não Sócio: https://t.co/aK5qSO6fyF pic.twitter.com/4qS2TdT2TE — Santos Futebol Clube (@SantosFC) January 28, 2022

O Premiere, na tv fechada, e no Paulistão Play, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo deste sábado, às 11h. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de empatar sem gols com a Inter de Limeira na rodada de estreia do Paulistão, o Santos volta a campo mirando apenas os três pontos no primeiro jogo da temporada em casa.

O Peixe segue sem contar com o técnico Fabio Carille, com Covid-19. Assim, o auxiliar Leandro Silva comandará a equipe novamente.

Já o Botafogo-SP, que também empatou sem gols com o Santo André na primeira rodada, aparece na lanterna do grupo C com apenas um ponto.

O goleiro Rafael Pascoal e o volante Tárik, com Covid-19, seguem afastados, enquanto o atacante Hélio Paraíba, que se recupera de uma lesão no quadril, também deve ser desfalque.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Emiliano Velázquez, Luiz Felipe e Eduardo Bauermann; Marcos Guilherme, Camacho, Zanocelo, Pirani e Lucas Braga; Ângelo e Marcos Leonardo.

Provável escalação do Botafogo-SP: Deivity; Diego Guerra, Joseph e Joaquim; Marlon, Filipe Soutto, Emerson, Rafael Tavares e Jean Victor; Luketa e Dudu.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Santos é favorito contra o Botafogo-SP nas odds da Bet365 (Clique aqui e ganhe até R$ 200 em créditos de aposta). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,60 no triunfo do Peixe, $ 3,25 no empate e $ 5,50 caso o Botafogo-SP vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,20 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,65 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Mais artigos abaixo

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 11.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 1 x 1 Cuiabá Brasileirão 9 de dezembro de 2021 Inter de Limeira 0 x 0 Santos Paulistão 26 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Santos x Paulistão 2 de fevereiro de 2022 21h35 (de Brasília) Guarani x Santos Paulistão 6 de fevereiro de 2022 16h (de Brasília)

BOTAFOGO-SP

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo-SP 1 x 2 Figueirense Série C 18 de setembro de 2021 Ituano 0 x 0 Botafogo-SP Série C 25 de setembro de 2021

Próximas partidas