Onde assistir ao vivo a Manchester United x Istanbul Basaksehir, pela Liga dos Campeões?

No returno da fase de grupos, os turcos tentam nova vitória contra os ingleses nesta terça (24); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Tentando repetir o feito do primeiro jogo, o Istanbul vistia o , na terça-feira (24), às 17h (de Brasília), plea quarta rodada da fase grupos da Liga dos Campeões. O primeiro encontro entre as equipes foi favorávle oa turcos, que venceram por 2 a 1 e evram seus três únicos pontos.. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV, e do EI Plus, no streaming. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester United x Istanbul Basaksehir DATA Terça-feira, 24 de novembro de 2020 LOCAL Old Trafford - Manchester, ING HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Basaksehir tenta mais uma vitória para cima do United na UCL / Foto: AA

A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV, e do EI Plus, no streaming. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder do Grupo H, o Manchester United contará com o retorno de Greenwood para o duelo, e também com a volta de Paul Pogba entre os relacionados. Além dos dois, alguns atletas seguem como dúvida, como Lindelof que, com um probelam nas costas, jogou os 90 minutos na Premier League.

O Basaksehir, empatado em pontos com o , é o lanterna do grupo, precisando urgentemente da vitória para ainda tentar uma vaga na .

Provável escalação do Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Tuanzebe, Telles; Fred, McTominay; Rashford, Fernandes, Greenwood; Martial

Provável escalação da Equipe 2: Gunok; Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli-Mbombo; Visca, Aleksic, Ozcan, Kahveci, Turuc; Ba

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MANCHESTER UNITED

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 1 x 0 West Bromwich Premier League 21 de novembro de 2020 1 x 3 Manchester United Premier League 7 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Manchester United Premier League 29 de novembro de 2020 11h (de Brasília) Manchester United x PSG Liga dos Campeões 2 de dezembro de 2020 17h (de Brasília)

ISTANBUL BASAKSEHIR

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 2 Istanbul Basaksehir Süper Lig 21 de novembro de 2020 Istanbul Basaksehir 1 x 3 Istanbulspor Süper Lig 15 de novembro de 2020

Próximas partidas