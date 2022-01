Onde assistir ao vivo a Jacuipense x Vitória, pelo Campeonato Baiano?

A Jacuipense enfrenta o Vitória neste sábado (29), no Barradão, às 16h (de Brasília), em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Baiano. A partida terá transmissão ao vivo da TVE, no Facebook, para todo o Brasil.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Jacuipense x Vitória DATA Sábado, 29 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Manoel Barradas, Salvador - BA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O técnico Dado Cavalcanti comandou, na manhã desta quinta-feira (27), o penúltimo treino antes do jogo deste sábado (29).



📸: @CarpiPietro #PegaLeão #Treino pic.twitter.com/5g2Xcdg1FQ — ECVitória (@ECVitoria) January 27, 2022

A TVE, no Facebook, transmite para todo o Brasil o duelo deste sábado (29), pelo Campeonato Baiano.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A Jacuipense enfrenta o Vitória pela terceira rodada do Campeonato Baiano. No momento, a equipe ocupa a 2ª posição da tabela, com seis pontos conquistados.

Para o duelo, a equipe comandada por Rodrigo Chagas não deve ter nenhum desfalque e, com isso, deve manter o mesmo time que bateu a Juazeirense por 5 a 2.

A venda dos ingressos para o duelo contra o Vitória será realizada nas bilheterias do Barradão a partir das 10h do próximo sábado (29), dia da partida. Arquibancada custará R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) e cadeira por R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) 🏟️ pic.twitter.com/mieQn2f1Nk — Esporte Clube Jacuipense (@ecjacuipenseba) January 27, 2022

Do outro lado, o Vitória quer se preparar com o grande jogo contra o Bahia na próxima rodada. Dessa forma, Dado Calvalcanti, técnico da equipe, deve manter a mesma equipe da última partida.

Provável escalação da Jacuipense: Mota; Railan, Wesley, Cabral, Evandro; Kaefer, Flávio, Danilo Rios, Ruan Levine, Welder e Jeam.

Provável escalação do Vitória: Arcanjo; Iury, Alisson Cassinao, Mateus Moraes, G. Salomão; João Pedro, Eduardo, Jadson; Luidy, G. Santiago e G. Queiróz.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JACUIPENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Jacuipense 1 x 0 Doce Mel Campeonato Baiano 15 de janeiro de 2022 Juazeirense 2 x 5 Jacuipense Campeonato Baiano 23 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO UNIRB x Jacuipense Campeonato Baiano 6 de fevereiro de 2022 16h (de Brasília) Jacuipense x Bahia de Feira Campeonato Baiano 16 de fevereiro de 2022 19h15 (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 1 x 1 Juazeirense Campeonato Baiano 16 de janeiro de 2022 Barcelona 0 x 1 Vitória Campeonato Baiano 23 de janeiro de 2022

Próximas partidas