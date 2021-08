Onde assistir ao vivo a Jacuipense x Santa Cruz, pela Série C?

Equipes entram em campo nesta segunda (23), às 20h (de Brasília), no Barradão; veja como acompanhar ao vivo na internet

Jacuipense e Santa Cruz se enfrentam na noite desta segunda-feira (23), às 20h (de Brasília), em jogo válido pelo Brasileirão Série C de 2021. Do Grupo A, os dois clubes são os últimos colocados, sendo o time da casa o nono colocado e o visitante o décimo.

A partida será transmitida pelo serviço de streaming DAZN. Pela Goal, você acompanha ao vivo cilcando aqui

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Jacuipense x Santa Cruz DATA Segunda-feira, 23 de agosto de 2021 LOCAL Barradão, Salvador - Bahia HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Assistentes: Lucas Costa Modesto (DF) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

Quarto árbitro: Bruno Pereira Vasconcelhos (BA)

(Foto: Felipe Oliveira/Getty)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O novo técnico do Jacuipense, Luizinho Lopes, tenta realizar uma possível reação do time para subir na tabela da competição.

No último jogo, o clube perdeu de 2 a 0 para o Paysandu, esperando uma melhor pontuação jogando em casa.

Já o Santa vem de bons resultados: garantiu uma vitória e um empate contra o Floresta e o Ferroviário, respectivamente, trazendo bom desempenho para tentar se manter na Série C este ano e jogar bem contra o Jacuipense.

Provável escalação do Jacuipense: Jean, Gedeilson, Tiago Alves, Railon e Vicente; Luis Fernando, Dionísio, Peixoto e Jeremias; Thiaguinho e Bambam

Provável escalação do Santa Cruz: Jordan; Lucas Rodrigues, Breno Calixto, William Alves e Júnior Sergipano; Leonan, Maycon Lucas, Tarcísio e Jailson; Pipico e Levi.

QUAL O NÚMERO DO CANAL DO DAZN?

O DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras.

O assinante do DAZN pode acessar a plataforma de praticamente qualquer dispositivo , como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.

QUANTO CUSTA E O QUE TRANSMITE?

O preço da mensalidade do DAZN é de R$ 19,90. A assinatura do serviço pode ser efetivada por meio de diversas formas de pagamento, como cartão de crédito e aplicativos de compra direta , além de vales-presente que poderão ser oferecidos a amigos, familiares, etc.

O telespectador poderá assistir à Premier League, à Série C do Brasileiro e a outros torneios e eventos de diferentes modalidades, além de acessar um cardápio completo com séries originais, como 'The Making Of' (com Neymar, Cristiano Ronaldo e José Mourinho) e Versus, além de entrevistas exclusivas.