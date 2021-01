Onde assistir ao vivo a Itabaiana x Santa Cruz, pela Copa do Nordeste?

Duelo será nesta terça-feira (26), no Etelvino Mendonça, às 21h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Itabaiana e Santa Cruzduelamm nesta terça-feira (26), no estádio Etelvino Mendonça, a partir das 21h30 (de Brasília) pela fase pré- . A partida terá transmissão ao vivo pela plataforma de streaming LiveFC, pelo canal da Copa do Nordeste no Youtube e também do pay-per-view da Sky. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Itabaiana x DATA Terça-feira, 26 de janeiro de 2021 LOCAL Etelvino Mendonça, Itabaiana - BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Francisco Carlos do Nascimento (AL)

Assistentes: Pedro Jorge de Araujo e Maria de Fátima Mendonça da Trindade (AL)

Quarto árbitro: Marcel Phillipe Santos Martins (SE)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor quer a vitória na Copa do Nordeste (Foto:Rafael Melo/Santa Cruz FC

A partida terá transmissão ao vivo pela plataforma de streaming LiveFC, pelo canal da Copa do Nordeste no Youtube, e também do pay-per-view da Sky. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ITABAIANA

Eliminado na segunda fase da , o Itabaiana entra em campo tentando surpreender o rival para continuar seu caminho na "Lampions League".

Provável escalação do Itabaiana: Cris, Carlos Henrique, Diego Bispo, Hugo, Jacobina, Caetano, Batatinha, Willian, Thiago Santos, Birungueta e Ila.

SANTA CRUZ

Após não conseguir o acesso e permanecer na , o Santa Cruz agora volta as suas atenções à Copa do Nordeste. O Tricolor não terá Danny Morais, lesionado.

Provável escalação do Santa Cruz: Maycon Cleiton; Toty, William Alves, Célio Santos e Leonan; Bileu, Paulinho, Chiquinho e Didira; Victor Rangel e Pipico.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ITABAIANA

JOGO CAMPEONATO DATA Itabaiana 2 x 2 Floresta Série D 12 de dezembro de 2020 Floresta 2 x 1 Itabaiana Série D 5 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santa Cruz x Itabaiana Copa do Nordeste 2 de fevereiro de 2021 21h30 (de Brasília) Dorense x Itabaiana Campeonato Sergipano 20 de fevereiro de 2021 A confirmar

SANTA CRUZ

JOGO CAMPEONATO DATA Santa Cruz 3 x 1 Brusque Série C 17 de janeiro de 2021 Vila Nova 2 x 1 Santa Cruz Série C 9 de janeiro de 2021

Próximas partidas