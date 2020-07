Onde assistir ao vivo a Guarany de Sobral x Fortaleza pelo Cearense?

Nesta segunda-feira (13), às 18h, equipe de Rogério Ceni entra em campo no retorno do Cearense; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após quatro meses de paralisação, e Guarany de Sobral voltam a atuar pelo , nesta segunda-feira (13), às 18h (de Brasília), em partida válida pela sexta rodada do estadual. O duelo terá transmissão ao vivo na TV Leão, canal oficial do clube no YouTube, e pela TV Diário (CE).

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Guarany de Sobral x Fortaleza DATA Segunda-feira, 13 de julho de 2020 LOCAL Arena Castelão - Fortaleza, CE HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Lucas Figueiredo/CBF/Divulgação

A partida terá transmissão ao vivo na TV Leão, canal oficial do clube no YouTube, e na TV Diário (CE). Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

GUARANY DE SOBRAL

Assim como algumas equipes do Ceará, o Guarany dispensou todo seu elenco durante a paralisação do futebol, por conta de problemas financeiros. Para os jogos restantes do estadual, o clube contou com ajuda de Ceará e Fortaleza, que cederam jogadores das categorias de base para a equipe adversária. Além disso, o Bugre voltou a treinar apenas no último sábado (11), com seus novos jogadores e o novo treinador. A nova escalação do Guarany ainda não foi divulgada pela comissão técnica recém-chegada.

Com 10 pontos, o time está em quarto lugar na competição, garantindo, até o momento, uma vaga para a semifinal do regional.

FORTALEZA

Em situação mais confortável que seu rival, o Fortaleza ocupa a segunda colocação na tabela, com 12 pontos, e precisa apenas de um empate para garantir matematicamente a classificação para a semifinal do estadual.

Provável escalação do Fortaleza: Felipe Alves; Tinga (Gabriel), Paulão, Quintero e Bruno Melo; Felipe, Juninho e Romarinho; David (Mariano), Wellington Paulista e Osvaldo. Técnico: Rogério Ceni.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GUARANY DE SOBRAL

JOGO CAMPEONATO DATA Guarany de Sobral 2 x 0 Pacajus Campeonato Cearense 19 de fevereiro de 2020 Ceará 0 x 0 Guarany de Sobral Campeonato Cearense 29 de fevereiro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barbalha x Guarany de Sobral Campeonato Cearense 15 de julho de 2020 19h (de Brasília) Semifinal 1 (1º x 4º colocado) Campeonato Cearense 18 ou 19 de julho de 2020 16h (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 3 x 0 Pacajus Campeonato Cearense 11 de março de 2020 0 x 3 Fortaleza 14 de março de 2020

Próximas partidas