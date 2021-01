Onde assistir ao vivo a Coritiba x Goiás, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo nesta quarta (6), às 20h30 (de Brasília), no Couto Pereira; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Lutando contra o rebaixamento, e se enfrentam na noite desta quarta-feira (6), às 20h30 (de Brasília), no Couto Pereira, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Coritiba x Goiás DATA Quarta-feira, 6 de janeiro de 2021 LOCAL Couto Pereira - Curitiba HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner do Nascimento (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo (RJ) e Thiago Rosa (RJ)

Quarto árbitro: Murilo Ugolini (PR)

VAR: Pablo Ramon (RN)

Assistentes VAR: Antonio Dib (PI) e Oberto da Silva (RS)

ONDE VAI PASSAR?



Coritiba busca a primeira vitória em casa / Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na lanterna do Brasileirão, o Coritiba entra em campo sob o comando do técnico interino Júlio Sérgio e com algumas baixas no elenco.

Com lesão na panturrilha, Matheus Galdezani está fora, além de Matheus Sales e Mattheus Oliveira.

O ex-técnico do -PAR, Gustavo Morínigo, deve chegar à Curitiba na quarta-feira (6), mas não comandará a equipe.

📺 O auxiliar técnico da comissão permanente do clube, Júlio Sérgio Bertagnoli, que estará à frente da equipe no próximo jogo, conversou com a TV Prime. Confira a entrevista: https://t.co/moIRaxYmrV pic.twitter.com/3uzhBHqJCK — Coritiba (@Coritiba) January 5, 2021

Já o Goiás não terá Fernandão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Vinícius deve formar dupla com Rafael Moura.

Provável escalação do Coritiba: Wilson, Maílton, Rhodolfo, Sabino e Jonathan; Hugo Moura, Ramón Martínez e Matheus Bueno (Nathan Silva); Rafinha, Giovanni Augusto e Neilton.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; David Duarte, Fábio Sanches e Heron; Shaylon, Ariel Cabral, Breno, Douglas Baggio e Jefferson; Vinícius e Rafael Moura.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORITIBA

JOGO19 CAMPEONATO DATA Coritiba 1 x 2 Campeonato Brasileiro 20 de dezembro de 2020 2 x 0 Coritiba Campeonato Brasileiro 26 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Coritiba x -PR Campeonato Brasileiro 9 de janeiro de 2021 19h (de Brasília) x Coritiba Campeonato Brasileiro 16 de janeiro de 2021 21h (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Goiás Campeonato Brasileiro 21 de dezembro de 2020 Goiás 1 x 0 Sport Campeonato Brasileiro 26 de dezembro de 2020

Próximas partidas