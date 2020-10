Onde assistir ao vivo a Benfica x Farense, pelo Campeonato Português?

Jorge Jesus e cia recebem o lanterna no domingo (4), às 14h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

Em busca da liderança do Campeonato Português, o mede forças com o lanterna Farense, no domingo (4), às 14h30 (de Brasília), em duelo do 100% contra o 0% na . A partida não terá transmissão ao vivo para o . Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Benfica x Farense DATA Domingo, 4 de outubro de 2020 LOCAL Estádio da Luaz - Lisboa, POR HORÁRIO 14h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Benfica tenta chegar à liderança da Primeira Liga / Foto: Getty Images

A partida não terá transmissão ao vivo para o Brasil. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BENFICA

Brigando lá no alto, o Benfica corre atrás de mais uma vitória, enquanto torce para o rival perder, para, assim, assumir a liderança do Portugu6es. Jan Vertoghen é dúvida de Jorge Jesus para o confronto depois de um choque sofrido no último jogo e que ainda causa dores ao belga.

Provável escalação do Benfica: Vlachodimos, André Almeida, Rúben Dias, Vertonghen (Otamendi), Grimaldo; Gabriel, Pizzi, Rafa; Éverton Cebolinha, Luca Waldschmidt e Darwin.

Mais artigos abaixo

FARENSE

Último colocado, sem nenhum ponto e nenhum gol feito, o Farense vai para a terceira rodada em uma situação delicada. O goleiro Rafael Defendi está de volta depois de cumprir suspensão no útimo jogo por ter levado um cartão vermelho na estreia.

Provável escalação do Farense: Defendi; Alex Pinto, Césa, Cássio, Fábio Nunes; Falcão, Fabrício Isidoro, Gauld, Jonatan, Mansilla; Stojiljkovic.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BENFICA

JOGO CAMPEONATO DATA Benfica 2 x 0 Moreirense Campeonato Português 26 de setembro de 2020 Famalicào 1 x 5 Benfica Campeonato Português 28 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Rio Ave x Benfica Campeonato Português 18 de outubro de 2020 12h (de Brasília) Lech Poznań x Benfica 22 de outubro de 2020 13h55 (de Brasília)

FARENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Farense 0 x 1 Nacional de Funchal Campeonato Português 27 de setembro de 2020 Moreirense 2 x 0 Farense Campeonato Português 20 de setembro de 2020

Próximas partidas