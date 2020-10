Onde assistir ao vivo a Barcelona x Sevilla, pelo Campeonato Espanhol?

Catalães entram em campo neste domingo (4), às 16h (de Brasília), no Camp Nou; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Invictos no Campeonato Espanhol, e se enfrentam na tarde deste domingo (4), às 16h (de Brasília), no Camp Nou, em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo na Espn , na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Sevilla DATA Domingo, 4 de outubro de 2020 LOCAL Camp Nou - Barcelona, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na Espn Brasil, na TV fechada, a partir das 16h (de Brasília). Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com duas vitórias no Espanhol, o Barcelona busca mais três pontos contra o também invicto Sevilla.

Para o duelo, Clement Lenglet cumprirá suspensão. Desta forma, Ronald Arauho deve ser escalado ao lado de Piqué.

Ciutat Esportiva | Pitch 2



🏋️‍♂️ Recovery gym session for the players that started in Vigo

▶️ @sergino_dest trains alone pic.twitter.com/qpmpuBMEE9 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 2, 2020

Já o Sevilla deve começar com o atacante Youssef En-Nesyri entre os titulares.

Provável escalação do Barcelona: Neto; Roberto, Pique, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong; Griezmann, Coutinho, Fati; Messi.

Provável escalação do Sevilla:

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 4 x 0 27 de setembro de 2020 0 x 3 Barcelona La Liga 1 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Barcelona La Liga 18 de outubro de 2020 A determinar Barcelona x La Liga 25 de outubro de 2020 A determinar

SEVILLA

JOGO CAMPEONATO DATA Cádiz 1 x 3 Sevilla La Liga 27 de setembro de 2020 Sevilla 1 x 0 La Liga 1 de outubro de 2020

Próximas partidas