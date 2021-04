Onde assistir ao vivo a Avaí/Kindermann x Palmeiras, pelo Brasileirão feminino?

Os times entram em campo nesta quarta-feira (21), às 15h (de Brasília), em Santa Catarina; veja como acompanhar a partida ao vivo na TV e na internet

Duelo de grandes no Brasileirão feminino: o Avaí/Kindermann, vice-campeão em 2020, recebe o Palmeiras, nesta quarta-feira (21), às 15h (de Brasília), no Estádio Carlos Alberto Costa Neves, em Caçador (SC), pela segunda rodada da competição. A partida terá transmissão ao vivo do MyCujoo, no canal da CBF TV, via streaming.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Avaí/Kindermann x Palmeiras DATA Quarta-feira, 21 de abril de 2021 LOCAL Estádio Carlos Alberto Costa Neves, Caçador - BRA HORÁRIO 15h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Troféu do Brasileirão Feminino / Foto: Getty Images

O MyCujoo, no canal da CBF TV, vai transmitir o jogo desta quarta-feira (21), às 15h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

AVAÍ/KINDERMANN

Atual vice-campeã do Brasileirão feminino A-1, o Avaí/Kindermann começou a temporada com vitória sobre o São José-SP, e quer conquistar o título pela primeira vez em sua história.

Provável escalação do Avaí/Kindermann: Bárbara; Raiza, Carla, Zoio, Paty, Laryh, Catyellen, Bárbara Melo, Vilma, Simeia e Lelê.

PALMEIRAS

Pelo segundo ano no Brasileiro Feminino A-1, o Verdão tentará nesta temporada passar da semifinal, onde chegaram no ano passado, perdendo para o atual campeão Corinthians. No primeiro jogo, o time empatou com a Ferrovária, campeã da Libertadores, por 2 a 2.

Provável escalação do Palmeiras: Taty Amaro, Thais, Tainara, Agustina, Bruna Calderan, Julia Bianchi, Duda Santos, Camilinha, Dandara, Carol Baiana e Bia Zaneratto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

AVAÍ/KINDERMANN

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí/Kindermann 0 x 1 Boca Juniors Libertadores feminina 11 de março de 2021 São José-SP 0 x 1 Avaí/Kindermann Brasileirão feminino 18 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Avaí/Kindermann x Grêmio Brasileiro feminino 25 de abril de 2021 15h (de Brasília) Real Brasília x Avaí/Kindermann Brasileiro feminino 28 de abril de 2021 15h (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 2 x 2 Palmeiras Paulista feminino 10 de dezembro de 2020 Palmeiras 2 x 2 Ferroviária Brasileirão feminino 18 de abril de 2020

