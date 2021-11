Onde assistir ao vivo a Atlético-MG x Corinthians, pelo Brasileirão Série A 2021?

Cada vez mais perto do título, o Atlético-MG recebe o Corinthians na noite desta quarta-feira (10), às 19h (de Brasília), no Mineirão, em duelo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (exceto MG) e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Atlético-MG x Corinthians DATA Quarta-feira, 10 de novembro de 2021 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Braulio da Silva (SC)

Assistentes: Éder Alexandre (SC) e Helton Nunes (SC)

Quarto árbitro: Antônio Márcio Teixeira (MG)

VAR: Rafael Traci (SC)

Auxiliar VAR: Thiaggo Americano (SC)

ONDE VAI PASSAR?

💪🏽 Começou nossa preparação para enfrentar o Corinthians, quarta-feira, no Mineirão.



📸 Veja o álbum de fotos do treino desta tarde: https://t.co/6mXdi8BLAb



⚔️ #TodoJogoÉDecisão #VamoGalo 🏴🏳️ pic.twitter.com/10jO841oOV — Atlético 😷 (@Atletico) November 9, 2021

O SporTV (exceto MG) e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta-feira, no Mineirão. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Perto do título, o Atlético-MG pode dar mais um passo importante contra o Corinthians, apesar do retrospecto equilibrado entre as equipes no Mineirão.

Em 36 confrontos, o Galo registra 14 vitórias, contra 12 do Timão, além de 10 empates.

Para o duelo, o técnico Cuca não poderá contar com Alan Franco, Junior Alonso, Savarino e Eduardo Vargas, convocados para as próximas rodadas das Eliminatórias.

Já o Corinthians, embalado com um empate e duas vitórias consecutivas, não terá Cantillo, com a seleção colombiana.

Provável escalação do Atlético-MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Réver e Guilherme Arana; Jair, Allan, Zaracho e Nacho Fernández; Hulk e Diego Costa.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Du Queiroz e Giuliano; Róger Guedes, Gabriel Pereira e Renato Augusto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 1 Grêmio Brasileirão 4 de novembro de 2021 Atlético-MG 1 x 0 América-MG Brasileirão 7 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Athletico-PR x Atlético-MG Brasileirão 16 de novembro de 2021 18h30 (de Brasília) Atlético-MG x Juventude Brasileirão 20 de novembro de 2021 19h (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 0 Chapecoense Brasileirão 1 de novembro de 2021 Corinthians 1 x 0 Fortaleza Brasileirão 6 de novembro de 2021

Próximas partidas