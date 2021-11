Atlético-MG 3 x 0 Corinthians: Galo domina, vence mais uma fica ainda mais perto do título

Corinthians vem de 4D seguidas para o Galo.



Mas, é um visitante indigesto no Mineirão: 12V, 10E e 14D



No geral, o confronto registra:



40 vitórias do Corinthians

36 vitórias do Galo

28 empates



No Brasileirão:



28 vitórias do Corinthians

17 empates

22 vitórias do Galo