Onde assistir ao Flamengo no Campeonato Carioca 2020?

Clube ainda não chegou a um acordo com a Rede Globo; a estreia está marcada para este sábado (18), contra o Macaé

Faltando poucos dias para a estreia no Campeonato Carioca, o entra em campo contra o Macaé neste sábado (15), às 16h (de Brasília), no Maracanã, sem transmissão da TV uma vez que o clube ainda não chegou a um acordo com a Rede Globo. Desta forma, o torcedor que quiser assistir terá que ir ao estádio ou acompanhar pelo rádio.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Como os direitos de transmissão do Carioca são exclusivos da Rede Globo, não há opção do próprio clube exibir as imagens da partida via FlaTV. Vale ressaltar que o entrave é financeiro. Enquanto o clube pede R$ 100 milhões, a Globo ofereceu R$ 30 milhões. O valor foi negado pela diretoria.

O Flamengo tinha contrato com a Globo pelo até o ano passado e até agora não o renovou.