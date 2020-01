Flamengo descartou acerto de TV pelo Carioca, mas espera faturar mais com direitos de transmissão

Se cumprir com as projeções feitas no planejamento financeiro, o Rubro-Negro vai superar a arrecadação que teve em 2019

Campeão vigente do estadual, brasileiro e Libertadores, o inicia a sua temporada 2020 neste sábado (18), contra o Macaé, pelo . Mas como não renovou o contrato de direitos de TV com o Grupo Globo, como fizeram todos os outros times participantes, o duelo não será televisionado.

A situação não foi bem recebida pelos torcedores rubro-negros, que, a não ser que um acordo aconteça, só poderão acompanhar o time dentro do estádio ou através de transmissões em áudio. O Flamengo não renovou o contrato por acreditar que hoje está muito acima de todos os adversários cariocas – incluindo os rivais , e .

Segundo noticiado pelo blog do jornalista Rodrigo Matos, do UOL, o Flamengo teria R$ 18 milhões a receber pela sua participação. Entretanto, o , de acordo com um comunicado do Grupo Globo, fez uma contraproposta “muito acima” e ainda não houve consenso entre as partes.

O Flamengo sabe o que está fazendo. O planejamento financeiro para 2020 não incluiu os valores de direitos de transmissão do Campeonato Carioca e, mesmo assim, a estimativa do clube é que, mesmo sem o dinheiro da TV para o estadual, consiga arrecadar ainda mais nesta nova temporada.

Em números publicados pelo blog do jornalista Rodrigo Capelo, no Globoesporte.com, o Flamengo arrecadou R$ 276 milhões em 2019. O planejamento para 2020 é de R$ 283 milhões, valor superior mesmo sem contar o estadual.

Vale lembrar que este planejamento não representa nenhuma certeza. Para chegar a tais valores, o Rubro-Negro terá que ser no mínimo: vice-campeão brasileiro, finalista da Copa do e chegar à semifinal da Libertadores.

Este planejamento de 2020 também leva em conta o pedido para que tanto CBF quanto o Grupo Globo aumentem, apenas para o Flamengo, o valor de participação na . O Rubro-Negro quer R$ 5,7 milhões a mais pela sua participação no torneio. Mesmo se não chegar a um acordo, se em campo o time cumprir com as metas estabelecidas, chegará a R$ 277,3 milhões com dinheiros de transmissões de TV.

O Campeonato Carioca é importante e tem sua tradição, mas em sue planejamento financeiro o Flamengo já não parece depender mais dele.