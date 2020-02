Revide à provocação e dancinhas: as reações ao título do Flamengo na Supercopa do Brasil

Confira como a torcida rubro-negra comemorou mais uma conquista do clube nas redes sociais

Comandando o jogo do início ao fim, o venceu o -PR por 3 a 0, em Brasília, na manhã deste domingo (16), e faturou a Supercopa do . Bruno Henrique, Gabriel e Arrascaeta fizeram os gols do que, junto de sua torcida - a maioria no estádio - fez a festa.

E se em campo os jogadores do Mengão provocaram o rival, com todos imitando o gesto de comemoração de Gabigol - os atletas do Furacão fizeram o mesmo na - na internet, os fãs rubro-negros aproveitaram para seguir celebrando e cutucando os rivais.

Confira algumas reações ao título do Flamengo na Supercopa do Brasil:

só me acordem quando chegarem no nosso patamar 😴😴😴#Flamengo pic.twitter.com/pKm7puMiTP — loah crf (@Loaaah1) February 16, 2020

Mais um 🏆 pra conta habib és. Se o #Flamengo de 2019 tava chato, o de 2020 tá insuportável. hahah #campeão #supercampeaodobrasil pic.twitter.com/us1N2qIbvZ — Rivotrildo (@valloneleal) February 16, 2020

Pedro



3 anos de

0 títulos



1 mês de Flamengo

1 título



pic.twitter.com/1MYEF3qAFk — Flamenguista Falando (@rubronegroofi) February 16, 2020

Pedro



3 anos de Fluminense

0 títulos



1 mês de Flamengo

1 título



pic.twitter.com/1MYEF3qAFk — Flamenguista Falando (@rubronegroofi) February 16, 2020

Flamengo campeão pela manhã, nosso domingo já fica assim: pic.twitter.com/BL9zuQrk4g — CENTRAL DA NAÇÃO ᕦ😎ᕤ (@centraldanacao) February 16, 2020

Se o jogava pelo futebol brasileiro, o Flamengo era a kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/6jhimRzdwM — Fla Resenhaᶜʳᶠ (@FlaResenhaNews) February 16, 2020

Curiosidade: Flamengo sozinho tem a mesma quantidade de títulos nacionais somados de (5), Fluminense (5) e (2). Oto. — FLA DA DEPRESSÃO (@_FlaDaDepressao) February 16, 2020

Agora entendi! O Flamengo fez as contratações para ajudar no samba da comemoração dos títulos!

pic.twitter.com/vPS2MTen6i — Tulio Rodrigues (@PoetaTulio) February 16, 2020

EXCLUSIVO! Imagens inéditas dos rivais do Flamengo neste momento... 😂😂😂 pic.twitter.com/pQueGtnccG — De Sola (@desolaoficial) February 16, 2020

O FLAMENGO ACABA DE INVENTAR MAIS UMA MODALIDADE OLÍMPICA



LEVANTAMENTO DE TAÇAS — Jesus Flamenguista⚪ (@JesusFlamengoo) February 16, 2020