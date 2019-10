Onde assistir ao Campeonato Paulista sub-20

Com transmissão exclusiva do DAZN em todas as partidas das quartas-de-final, o Paulistão Sub-20 chega a suas fases finais

O Paulista Sub-20 chega em sua reta final mais quente do que nunca! Com os quatro grandes ainda vivos, as quartas-de-finais do maior torneio estadual de base do prometem pegar fogo.

Quem quiser assistir as próximas estrelas de seu clube do coração pode fazer isso, já que o DAZN transmite com exclusividade os quatro duelos que irão definir os classificados para as semi-finais do torneio.

Além de , , e , o torneio conta com outras camisas importantes do futebol paulista, como o Ituano, que já revelou jogadores como Martinelli e Juninho Paulista, o , equipe vice-campeã do Campeonato Brasileiro de 2000, o Red Bull Brasil, nesse momento caminhando a passos largos para conquistar a Série B e o tradicional de Ribeirão Preto, também disputando o acesso para a Série A do Brasileirão.

Abaixo, a Goal mostra para você como assistir a próxima fase da competição. Confira!

ONDE ASSISTIR?

O Paulista Sub-20 tem tranmissão exclusiva do DAZN , a primeira plataforma de streaming de esportes do mundo . O assinante pode acessar a plataforma de praticamente qualquer dispositivo , como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.

O preço da mensalidade do DAZN é de R$ 37,90 sem contrato e com cancelamento a qualquer momento. A assinatura do serviço pode ser efetivada por meio de diversas formas de pagamento, como cartão de crédito e aplicativos de compra direta , além de vales-presente que poderão ser oferecidos a amigos, familiares, etc.

O QUE O DAZN TRANSMITE

Além da competição de base, o telespectador poderá assistir a Premier League, Serie A italiana, Ligue 1 francesa, as fases finais da , o , o , a , a Libertadores Feminina, a , a Fórmula 2 e Fórmula 3, a NBB, torneios de tênis, boxe, entre outros eventos.

Além de um cardápio completo com as principais competições, o torcedor também terá acesso a séries originais, como 'The Making Of' (com Neymar, Cristiano Ronaldo e José Mourinho) e Versus, além de entrevistas exclusivas.

TABELA DE TRANSMISSÕES

JOGOS DE IDA

Clicando no link das partidas, você encontra mais informações sobre os jogos e a campanha dos clubes envolvidos.

JOGOS DE VOLTA

JOGO DATA HORÁRIO Palmeiras x Botafogo-SP 23/10/2019 19h (de Brasília) Corinthians x 26/10/2019 10h (de Brasília) São Paulo x São Caetano 26/10/2019 15h (de Brasília) x Santos 27/10/2019 10h (de Brasília)

FÓRMULA DE DISPUTA

PAULISTA SUB-20 É NO DAZN!

Os oito finalistas do Paulista Sub-20 trilharam um longo caminho antes de chegarem às fases finais do torneio, já que cada um dos clubes já possui 26 jogos na competição.

40 times começaram na disputa pelo Sub 20 de 2019, divididos em cinco grupos com oito times em cada. Separados por um critério de regionalização, tais equipes jogaram entre si em turno e returno, totalizando 14 rodadas.

Os quatro primeiros colocados de cada grupo se classificam diretamente para a segunda fase. Além deles, os quatro melhores quinto colocados também foram para a segunda etapa da competição.

Nesta segunda fase, os 24 classificados foram divididos em seis grupos. Após seis rodadas, se classificaram para a terceira etapa os dois primeiros de cada grupo, além dos quatro melhores terceiros colocados. Na terceira fase, que definiu os classificados para as fases finais, os 16 classificados foram divididos em quatro grupos de quatro. Os dois primeiros de cada um deles se qualificaram para as quartas-de-final.

Clicando aqui, você lê uma descrição mais completa das regras do torneio!

