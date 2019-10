Gabriel Martinelli: para inglês ver (e usufruir)

Recém-chegado ao Arsenal, jovem atacante brasileiro tem aproveitado toda e qualquer oportunidade no time principal

Estamos assistindo à distância o nascer de uma estrela do futebol brasileiro. É verdade que antes deu o que falar no , o que não pode ser esquecido, mas é no que caminha para brilhar com propriedade. Gabriel Martinelli, senhoras e senhores.

Aos 18 anos, o jovem atacante chegou à a troco de aproximadamente 7 milhões de euros, tendo como plano inicial integrar os times de base do gunners. Porém, precisou de apenas poucas semanas para cair nas graças de Unai Emery e passar a fazer parte do elenco principal.

Com o mesmo ímpeto visto nos gramados do , Martinelli tem aproveitado toda e qualquer chance no clube londrino. O cartão de visita aconteceu diante do , na Inglesa, no dia 24 de setembro. Fez dois gols na goleada por 4 a 0 e arrancou elogios da imprensa local.

Mas o melhor estava mesmo guardado para ser acompanhado a nível internacional. Diante do Standard Liege, na , na última quinta-feira, a joia brasileira voltou a balançar a rede em duas ocasiões, novamente num triunfo por 4 a 0. Desta vez, foi coroado com o prêmio de melhor jogador da rodada.

Para fechar com chave de ouro uma semana especial, o atacante, que tem passaporte italiano, ganhou ainda alguns minutos importantes na Premier League. Jogou os 27 minutos finais na vitória por 1 a 0 em cima do Bournemouth.

Pouco a pouco, Gabriel Martinelli vai encantando os ingleses e causando saudades aos brasileiros. Nem todos os brasileiros, na verdade. Recorde-se que não foi nem sequer convocado à seleção sub-23 (pré-olímpica). É melhor a CBF abrir logo os olhos.