Onde assistir a Al Ain x Al Hilal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Neymar nas semifinais da Liga dos Campeões da Ásia

Al Ain e Al Hilal entram em campo nesta terça-feira (16), às 13h (horário de Brasília), em confronto válido pelo jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões da Ásia. A partida acontece no Estádio Hazza bin Zayed, em Abu Dhabi, e terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Após vencer o Al Nassr de Cristiano Ronaldo nas quartas, o Al Ain agora tem outro gigante saudita pela frente. Campeão do torneio em 2003, o time (hoje comandado pelo argentino Hernán Crespo) nunca perdeu um jogo de mata-mata da competição para um adversário da Arábia Saudita.

Embalado pela grande temporada que faz e pelas 34 vitórias consecutivas, o Al Hilal tenta dar mais um passo para a ampliação do recorde de vitórias e seguir adiante atrás do quinto título asiático. Nas quartas, o time de Neymar passou pelo Al Ittihad de Karim Benzema.

O último confronto entre os times aconteceu em maio de 2019 pela fase de grupos do mesmo torneio. Na ocasião, o Al Hilal venceu o Al Ain por 2 a 0. Bahebri e Al-Shalhoub foram os autores dos gols.

Prováveis escalações

Al Ain: Eisa; Traoré, Al-Hashemi, Autonne, Erik; Park; Atzili, Mohammed Al-Baloushi, Palacios, Jonatan Santos; Kodjo Fo-Doh. Técnico: Hernán Crespo.

Al Hilal: Al-Owais; Abdulhamid, Koulibaly, Al-Bulaihi, Al-Shahrani; Rúben Neves, Milinkovic-Savic; Michael, Malcom, Al-Dawsari; Al-Shehri. Técnico: Jorge Jesus.

Desfalques

Al Ain

Bandar Mohammed, Nader e Rahimi têm presenças incertas para o jogo.

Al Hilal

Lesionados, Al-Mufarrij, Neymar e Mitrovic estão fora.

