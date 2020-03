Onde assistir a São Paulo x Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista?

Tricolor entra em campo neste domingo (1), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando a invencibilidade do , o encara a na tarde deste domingo (1), às 16h (de Brasília), pela oitava rodada do torneio estadual. O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo, além do canal Premiere, na TV fechada.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO São Paulo x Ponte Preta DATA Domingo, 1º de março de 2020 LOCAL Morumbi - São Paulo, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida tricolor quer a vitória neste domingo (1) / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão da TV Globo, além do Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

SÃO PAULO

Líder do Grupo C, com 12 pontos, o Tricolor entra em campo visando a sua quarta vitória no Paulista.

Para o duelo, o técnico Fernando Diniz poderá não contar com Juanfran, com dores na panturrilha. Desta forma, Igor Vinicius pode ser o seu substituto.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi, Igor Vinicius (Juanfran), Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Pablo, Vitor Bueno e Alexandre Pato.​

PONTE PRETA

Embalado após avançar à terceira fase da Copa do , a Ponte entra em campo buscando entrar na zona de classificação do Estadual. No momento, ocupa apenas a terceira posição do Grupo A com sete pontos.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Apodi é desfalque na equipe de João Brigatti, que fará a sua estreia no comando da .

Provável escalação da Ponte Preta: Ivan; Dawhan, Wellington Carvalho, Henrique Trevisan e Yuri; Danrley, Bruno Reis, Bruno Rodrigues, João Paulo e Felipe Saraiva; Roger.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 0 x 0 Campeonato Paulista 15 de fevereiro Oeste 0 x 4 São Paulo Campeonato Paulista 22 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Escuela Municipal Binacional x São Paulo 5 de março 21h (de Brasília) -SP x São Paulo Campeonato Paulista 8 de março 16h (de Brasília)

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 1 x 1 Ferroviária Campeonato Paulista 22 de fevereiro Ponte Preta x Vila Nova 28 de fevereiro

Próximas partidas