Olympique de Marselha x PSG neste domingo pode ter recorde e fazer história

Todas as atenções estarão voltadas para o duelo deste domingo (26), válido pela Ligue 1

Dois rivais que se enfrentam há décadas. O som da vingança pairará no ar. E uma fotografia reforçando a atratividade do evento, que simplesmente coloca as duas melhores equipes da Ligue 1 no momento. O clássico deste domingo (26), que fecha a 25ª rodada da Ligue 1, será o jogo mais esperado da temporada francesa até aqui.

Enquanto muitos torcedores dos dois clubes não hesitam em abordar a partida a nível tático de forma a levantar a expectativa, os fãs já esfregam as mãos com a ideia de marcar presença no duelo. Este encontro está mesmo prometendo entrar para a história deste clássico. E por um bom motivo: vai gerar multidões sem precedentes no Stade Vélodrome.

Enquanto o estádio do Marselha e o Parc des Princes apresentam as melhores médias de público da Ligue 1, o duelo do próximo domingo atingirá proporções jamais medidas. O Vélodrome obviamente estará cheio como sempre. Mas melhor, registrará um público de mais de 65.400 espectadores, que se concretizado, será o novo recorde do estádio. Não há dúvidas de que os homens treinados por Igor Tudor poderão contar com o apoio do décimo segundo jogador para derrubar o todo poderoso rival parisiense.

Além disso, os torcedores do Paris Saint-Germain foram proibidos de viajar a Marselha para apoiar sua equipe no clássico. Alegando a "rivalidade" entre os torcedores dos dois clubes, que "provocou no passado e de maneira recorrente problemas graves de ordem pública", a polícia tinha decretado no início de fevereiro a proibição dos torcedores parisienses de "comparecer ao estádio Vélodrome e de circular ou permanecer" em seus arredores para os jogos dos dias 8 e 26 de fevereiro. A ordem ministerial publicada nesta quinta vem a completar essas disposições proibindo "no domingo, 26 de fevereiro de 2023, a partir de meia-noite e durante 24 horas, o deslocamento individual ou coletivo por qualquer meio" de qualquer torcedor do PSG.