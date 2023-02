Olympique de Marselha x Paris Saint-Germain ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da final da Ligue 1

Equipes entram em campo neste domingo (26), pela 25ª rodada do Francês; veja como acompanhar na TV e na internet

Mais um jogaço! O Olympique de Marselha recebe o PSG na tarde deste domingo (26), às 16h45 (de Brasília), no Velódrome, pela 25ª rodada do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Vindo de duas vitórias consecutivas, o Olympique de Marselha se manteve na vice-liderança do campeonato, com 52 pontos. O time mandante não poderá contar com Mbemba, suspenso, enquanto Hartir e Gigot estão no departamento médico.

Do outro lado, o PSG ganhou na rodada passada e ganhou um pouco de tranquilidade para trabalhar ao longo da semana, apesar da primeira colocação do francês, com 57 pontos. Neymar, Nuno Mendes e Renato Sanches continuam no departamento médico, enquanto Hakimi é dúvida. Por outro lado, Marquinhos e Mukiele voltaram a treinar com mo elenco.

Prováveis escalações

Escalação do Olympique: Lopez; Bailly, Balerdi, Kolasinac; Clauss, Rongier, Veretout, Tavares; Under, Malinovskyi; Sanchez.

Escalação do PSG: Donnarumma; Mukiele, Marquinhos, Ramos, Bernat; Verratti, Danilo, Vitinha; Messi; Mbappe, Ekitike.

Desfalques

Olympique de Marselha

Amine Harit e Samuel Gigot estão no departamento médico, enquanto Chancel Mbemba cumpre suspensão.

PSG

Neymar, Nuno Mendes e Renato Sanches estão lesionados.

Quando é?