Oitavas da Liga Europa: onde assistir, jogos, datas, classificados e mais

Com vários gigantes ainda vivos, as oitavas de final da Liga Europa prometem muitas emoções

As oitavas de final da Liga Europa já começaram , com alguns dos maiores times do mundo brigando pelo título da competição. A fase eliminatória teve seu início no dia 12 de março, mas teve que ser paralisada por causa da pandemia da Covid-19, e será retomada neste mês de agosto. Assim, os times ainda vivos vão enfrentar uma maratona de jogos até a grande final, marcada para acontecer no dia 21 de agosto.

Com quatro confrontos já decididos e quatro perto da definição, ainda teremos muita emoção nos gramados da , com times do tamanho de , , , e Glasgow marcando presença.

Equipes de onze países diferentes disputam as oito vagas nas quartas de final em partidas de ida e volta - excluindo dois confrontos, em jogo único por conta da pandemia. Em caso de empate no placar agregado, a regra do gol fora é aplicada: o time que marcar mais tentos fora de seus domínios passa de fase. Em caso de dois placares iguais, o classificado é determinado por prorrogação e pênaltis.

Quem se classificar segue para a região de Colônia, na Alemanha, para a sequência da competição , centralizada na província por causa da pandemia. Até agora, Copenhague, , Manchester United e Inter de Milão estão nas quartas de final.

Saiba tudo sobre as oitavas de final da Liga Europa!

Quais são os confrontos das oitavas de Liga Europa?

Em fevereiro, os oito confrontos foram sorteados após a fase de 16 avos: clubes do mesmo país não se enfrentam nesta etapa da competição.

Confira os confrontos:

İstanbul Başakşehir 1 x 3 Copenhague (placar agregado)

ENCERRADO!



🇩🇰 Copenhague 3x0 Istanbul 🇹🇷 (ida: 0x1)



⚽️ Wind (2) e Falk #UEL - oitavas de final (volta)



COPENHAGUE CLASSIFICADO! pic.twitter.com/jFZ5KtJaZ9 — Iuri (@Crf_Iuri) August 5, 2020

JOGO ESTÁDIO DATA HORÁRIO TRANSMISSÃO Istanbul 1 x 0 Copenhague Basaksehir Fatih Terim Stadium 12 de março 15h (de Brasília) Fox Sports 2 Copenhague 3 x 0 Istanbul Basaksehir Parken Stadium 5 de agosto 14h (de Brasília) ESPN

O primeiro duelo a ter sua definição pode ser considerado uma zebra: o Istanbul Basaksehir, campeão turco e atual clube de Robinho , foi com a vantagem para a , após vencer o Copenhague em casa no primeiro jogo, ainda com torcida, mas não viu a cor da bola e foi eliminado pelos nórdicos, perdendo de 3 a 0 no jogo de volta.

Assim, o Copenhague chega a uma marca inédita, ao menos no formato atual da competição: alcança as quartas de final da Liga Europa. Antes, sua melhor posição havia sido uma eliminação nas oitavas de final.

Para chegar nas oitavas de final, as equipes tiveram um caminho bem diferente: enquanto os dinamarqueses se classificaram no segundo lugar do Grupo B, atrás do Malmo, o Istanbul foi o líder de seu grupo, considerado um dos mais fortes da competição (Roma, Borussia Monchengladbach e Wolfsberg). Na fase de 16 avos, o Copenhague bateu o , enquanto o Istanbul venceu o .

Olympiacos x

JOGO ESTÁDIO DATA HORÁRIO TRANSMISSÃO Olympiacos 1 x 1 Wolves Karaiskakis Stadium 12 de março 17h (de Brasília) Fox Sports App Wolves x Olympiacos Molineux Stadium 6 de agosto 15h55 (de Brasília) Fox Sports

Contando com o talento de Adama Traoré e Raúl Jiménez, o Wolves tenta continuar a boa campanha na temporada e ir mais longe na Liga Europa. Para isso, terá que bater o tradicional Olympiacos, de volta ao mata-mata das competições europeias depois de alguns anos mais fracos.

No primeiro jogo, com portões fechados, ambas as equipes saíram empatadas. Agora, irão para o tudo ou nada por uma vaga nas quartas de final.

O Olympiacos foi uma das equipes que "caiu" no terceiro lugar da fase de grupos da Liga dos Campeões e recebeu uma oportunidade no mata-mata da Liga Europa, enquanto o Wolves foi o segundo colocado do grupo K. Nas oitavas, o time inglês eliminou o rebaixado , enquanto os gregos bateram o gigante Arsenal .

Rangers x

JOGO ESTÁDIO DATA HORÁRIO TRANSMISSÃO Rangers 1 x 3 Bayer Leverkusen Ibrox Stadium 12 de março 17h (de Brasília) Fox Sports 2 Bayer Leverkusen x Rangers BayArena 6 de agosto 13h55 (de Brasília) ESPN Brasil

Com classificação encaminhada, o Bayer Leverkusen tenta confirmar a alcunha de favorito e bater novamente o Glasgow Rangers para chegar embalado às quartas de final. Para isso, deve contar com seu craque Kai Havertz, muito especulado no mercado de transferências .

O time alemão é outro que "caiu", após ficar na terceira colocação de seu grupo na Liga dos Campeões. Na fase de 16 avos, ganhou duas vezes do para se classificar. Enquanto isso, o Rangers foi o segundo lugar do Grupo G (atrás do próprio Porto) e derrotou o Braga na fase de 16 avos.

1 x 5 Shakhtar (placar agregado)

O Shakhtar cheio de brazucas brigaria pelo que no Brasileirão?



1⃣ Título

2⃣ Vaga na Libertadores

3⃣ Vaga na Sul-Americana

4⃣ Contra o rebaixamento #EuropaLeagueFOXSports pic.twitter.com/gyfWLNNXbA — FOX Sports Brasil (de 🏠) (@FoxSportsBrasil) August 5, 2020

JOGO ESTÁDIO DATA HORÁRIO TRANSMISSÃO Wolfsburg 1 x 2 Shakhtar Volkswagen Arena 12 de março 17h (de Brasília) Fox Sports Shakhtar 3 x 0 Wolfsburg NSC Olympiyskiy Stadium 5 de agosto 14h (de Brasília) Fox Sports

Foi mais difícil do que parece: até os 90 minutos de jogo, o Wolfsburg estava a um gol de sair na frente do placar no segundo jogo. No final, entretanto, com os ambos os times com um a menos, o Shakhtar fez logo três gols em sequência e sua legião de brasileiros se classificou às quartas de final após bater os alemães por duas ocasiões.

Campeão em 2008-09 e semifinalista em 2015-16, o time ucraniano tem tradição na competição e vai com tudo para tentar, novamente, brigar por mais uma competição europeia.

Da mesma forma, o Shakhtar é outro dos "rebaixados" da Liga dos Campeões, após ficar na terceira posição em seu grupo e bater o na fase de 16 avos. Já o Wolfsburg foi o segundo colocado do Grupo I e ganhou duas vezes do Malmo para chegar às oitavas.

Inter de Milão 2 x 0

JOGO ESTÁDIO DATA HORÁRIO TRANSMISSÃO Inter de Milão 2 x 0 Getafe Arena AufSchalke (jogo único) 5 de agosto 16h (de Brasília) Fox Sports

Talvez fosse o confronto mais parelho de toda a fase das oitavas de final: ambas as equipes fizeram um grande jogo na , no pós-paralisação (já que o primeira partida foi cancelada). No final, após Molina desperdiçar um pênalti, o Getafe não foi eficiente e viu a Inter conseguir marcar duas vezes.

Assim, o clube italiano vai para as quartas de final como outro grande favorito, contando com os gols de Romelu Lukaku para tentar o título. Na fase de 16 avos, o time bateu duas vezes o , da Bulgária.

Já o Getafe, após ser segundo lugar no Grupo C, surpreendentemente eliminou o , com show de Deyverson .

Sevilla x Roma

Quinta-feira vou comentar Sevilla x Roma pela #EuropaLeagueFOXSports às 13:30 com @nivaldoprieto , @edmundosouza7 e @simonapito . Promessa de um jogo emocionante. — Eugênio Leal (@eugenioleal) August 4, 2020

JOGO ESTÁDIO DATA HORÁRIO TRANSMISSÃO Sevilla x Roma MSV-Arena (jogo único) 6 de agosto 13h30 (de Brasília) Fox Sports

Outro confronto que terá apenas um jogo acontecerá nesta próxima quinta-feira (5): o Sevilla, com três títulos da Liga Europa nos últimos seis anos, jogará na Alemanha contra a Roma, em grande fase neste final de Campeonato Italiano.

Assim, devido à tradição e aos bons times que ambos possuem, fica difícil não apontar quem passar de fase como um dos grandes favoritos a vencer a competição.

Ambas as equipes participaram da fase de grupos (o Sevilla foi o líder do Grupo A e a Roma, segundo lugar do Grupo J) e despacharam seus oponentes na fase de 16 avos (os espanhóis eliminaram o CFR Cluj após dois empates e os italianos bateram o Gent).

Eintracht x

JOGO ESTÁDIO DATA HORÁRIO TRANSMISSÃO Eintracht Frankfurt 0 x 3 Basel Waldstadion 12 de março 14h55 (de Brasília) Fox Sports App Basel x Eintracht Frankfurt St. Jakob-Park 6 de agosto 15h55 (de Brasília) ESPN Brasil

O Eintracht Frankfurt tenta um milagre: após perder em casa para o Basel, da , por 3 a 0, precisará vencer por pelo menos três gols para levar a partida pelo menos aos pênaltis.

Já o Basel, praticamente garantido nas quartas, ficaria a apenas um jogo de igualar sua melhor campanha na competição, quando chegou até as semifinais, em 2012-13.

LASK 1 x 7 Manchester United (placar agregado)

JOGO ESTÁDIO DATA HORÁRIO TRANSMISSÃO LASK 0 x 5 Manchester United Linzer Stadion 12 de março 14h55 (de Brasília) Fox Sports App Manchester United 2 x 1 LASK Old Trafford 5 de agosto 16h (de Brasília) ESPN Brasil

E o Manchester United de Paul Pogba, Bruno Fernandes, Marcus Rashford e cia passou o carrinho no LASK, da Áustria, fez 7 a 1 no placar agregado e sai da fase de oitavas de final como grande favorito no duelo diante do Copenhague, nas quartas.

Após a chegada do português, os Red Devils subiram de patamar e tiveram um grande final de ano pela Premier League. Agora, querem conquistar o título da competição pela segunda vez em três anos.

Onde assistir às oitavas da Liga Europa?

Os jogos das oitavas da final da Liga Europa terão transmissão em várias plataformas dos canais do Grupo Disney: serão transmitidos por ESPN, Fox Sports e seus respectivos aplicativos.

