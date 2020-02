Oitavas de final da Liga Europa: datas, resultado do sorteio e quais são os duelos

Grande destaque fica para o confronto entre Sevilla e Roma; Inter de Milão e Manchester United também conhecem seus adversários

O caminho para o título da UEFA está ficando mais estreito. Nesta sexta-feira, 28 de fevereiro, foi sorteado a fase de oitavas de final. Os detaques ficam para os dois confrontos entre italianos e espanhóis: contra e contra .

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Para esta fase, não havia bloqueio algum nos confrontos. Ou seja, não haviam cabeças de chaves e times do mesmo país poderiam se enfrentar. Porém, não há nenhum enfrentamento entre equipes da mesma federação.

Mais times

Confira como ficaram os jogos das oitavas de final da Europa League:

Round of 16 #UELdraw ✔️



Drop a GIF to sum up your reaction 📱👇 pic.twitter.com/E108TKl2kh — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 28, 2020

Istambul -TUR x Copenhague-DIn

-GRE x -ING

-ESC x -ALE

-ALE x -UCR

Inter de Milão-ITA x Getafe-ESP

Sevilla-ESP x Roma-ITA

Vencedor de -AUS e Eintracht -ALE x -SUI

LASK-AUS x -ING

Mais artigos abaixo

As partidas de ida das oitavas de final serão jogadas no dia 12 de março. Já a volta acontece uma semana depois, no dia 19.

A grande final da Europa League acontece em 27 de maio, uma quarta-feira, no Estádio Energa Gdańsk, localizado na cidade de Gdańsk, na .