Quartas da Liga Europa: jogos, datas, classificados e mais da edição 2019/20

Manchester United dá sorte e Inter de Milão pode pegar o Leverkusen nas quartas de final; veja o chaveamento completo da Europa League

Pouco depois do sorteio dos confrontos da Champions League, na manhã desta sexta-feira (10), a Uefa também definiu os jogos das quartas de final da 2019/20, em evento realizado em Nyon, na . O chaveamento completo até a final, que será disputada no dia 21 de agosto, na cidade de Colônia, , também foi sorteado.

No entanto, ainda não há nenhuma equipe classificada para as quartas de final da competição. As oitavas de final serão decididas entre os dias 5 e 6 de agosto.

Quartas de final da Liga dos Campeões 2019/20

O clube que teoricamente se deu melhor no sorteio para as quartas de final foi o . O confronto mais esperado dessa rodada pode ficar entre e .

Jogo 1: ou x Eintracht ou

Jogo 2: LASK ou Manchester United x İstanbul Başakşehir ou Copenhagen

Jogo 3: Inter de Milão ou x ou Leverkusen

Jogo 4: Olympiacos ou x ou

Os duelos das quartas de final acontecerão em partidas únicas, entre os dias 10 e 11 de agosto, e serão disputadas em quatro cidades da Alemanha - Colônia, Duisburg, Düsseldorf e Gelsenkirchen.

Assim como a Liga dos Campeões, a Europa League também teve seu formato modificado em razão da pandemia do novo coronavírus. A ideia é que seja um torneio de "tiro curto": serão 15 dias para a definição do novo campeão europeu.

Vale lembrar que nenhuma partida, nem mesmo a grande final, terá a presença de torcedores.

Oitavas de final da Liga dos Campeões 2019/20

Nenhum clube garantiu classificação para as oitava de final da Liga Europa antes da paralisação da competição. Inter de Milão x Getafe e Sevilla x Roma sequer tiveram jogos de ida e, portanto, serão definidos em partidas únicas. Os demais confrontos serão definidos com a disputa das partidas de volta.

Os jogos que completam as oitavas de final acontecem na casa dos times mandantes entre os dias 5 e 6 de agosto. Confira a tabela das oitavas:

Copenhagen x Istanbul (ida: 0 x 1)

x (ida: 1 x 1)

Bayer Leverkusen x Rangers (ida: 3 x 1)

Donetsk x Wolfsburg (ida: 2 x 1)

Basel x Eintracht Frankfurt (ida: 3 x 0)

Manchester United x LASK (ida: 5 x 0)

Roma x Sevilla

Getafe x Inter de Milão

A data e o horário de cada partida ainda não foi confirmada pela Uefa.

O caminho até a final da Liga dos Campeões 2019/20

A Uefa também definiu o caminho até final, sorteando também os confrontos da semifinal, que acontecem nos dias 16 e 17 de agosto. Os duelos serão:

Semifinal 1: Wolverhampton, Olympiakos, Roma ou Sevilla x Manchester United, LASK Linz, Copenhagen ou Istanbul Basaksehir

Semifinal 2: Inter de Milão, Getafe, Bayer Leverkusen ou Rangers x Shakhtar Donetsk, Wolfsburg, Basel ou Eintracht Frankfurt

Desse modo, a final da Liga Europa, no dia 21 de agosto, poderá colocar frente à frente dois campeões da Liga dos Campeões: Manchester United e Inter de Milão.

Cabe destacar que, apenas por razões de organização, o vencedor da semifinal 1 foi sorteado como o mandante da grande final.