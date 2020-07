Como Bruno Fernandes fez Manchester United renascer e voltar à Liga dos Campeões

Meia português foi um dos principais nomes dos Red Devils na classificação para a UCL 2020/21

Em outubro, parecia que o precisava de um milagre para garantir a classificação na 2020/21.

Eles estavam definhando na 13º posição na Premier League, sem alcançar uma série de vitórias e sofrendo o seu pior começo de temporada por 30 anos. Mesmo no início de 2020, a equipe estava dez pontos atrás do terceiro e seis atrás do , quarto colocado.

Rumores apontavam que Ole Gunnar Solskjaer seria demitido, com alegações de que seria substituído por Mauricio Pochettino. No entanto, a posição do norueguês nunca esteve verdadeiramente ameaçada, com os dirigentes apoiando a reconstrução da equipe.

Foto: Getty Images

E uma prova disso foi a contratação de Bruno Fernandes. O clube aceitou pagar 55 milhões de euros ao em janeiro, e mudou o destino do time na competição nacional.

Desde sua estréia em fevereiro, nenhum jogador esteve envolvido em mais gols na Premier League do que Bruno Fernandes. O português registrou sete assistências, além de suas contribuições, que se estendem muito além dos ataques bem-sucedidos para os quais ele contribuiu.

Os jogadores do United falam sobre como ele os levantou no vestiário; desde a sua chegada, estão invictos na liga.

A missão de terminar entre os quatro primeiros ajudaria a provar que eles estão indo na direção certa e que a reconstrução do Solskjaer pode potencialmente levá-los de volta ao topo, tanto na quanto na Europa.

Neste domingo (26), o Manchester United venceu o City por 2 a 0, com gols de Bruno Fernandes e Lingard, e confirmou a classificação na Champions League. As celebrações no banco diziam tudo. O United fez o milagre. A primeira missão de Fernandes foi um sucesso retumbante. Agora ele pode esperar o melhor da Europa.