Quem é Adama Traoré, destaque da Premier League na mira de gigantes da Europa?

Formado nas categorias de base do Barcelona, atacante espanhol volta a ficar no radar do Barça e desperta interesse em City, Liverpool e Juventus

Adama Traoré é um dos grandes destaques da temporada 2019/20 da Premier League. Ele é um dos principais nomes da surpreendente campanha do , que ocupa a sexta colocação na tabela e deu trabalho para alguns dos gigantes ingleses, como , City e United.

Além de impressionar pelo porte físico e pela incrível velocidade, o jogador vem se tornando cada vez mais decisivos e se tornou um dos melhores dribladores da principal liga do planeta.

A point that’s not enough. Let’s keep working hard and improving. pic.twitter.com/yQdzECUYFs — Adama Traoré Diarra (@AdamaTrd37) January 11, 2020

Com o sucesso, o nome do espanhol de 24 anos, que foi formado nas categorias de base do , voltou a aparecer no radar do clube catalão. Além do Barça, o também surgiu como um dos interessados em contar com a estrela fisiculturista da Premier League. O jogador já foi elogiado por Jurgen Klopp e seu estilo de jogo combina perfeitamente com as características dos Reds.

“No , ele (Traoré) já era excepcional. Você nunca pensaria que ele é tão jovem, e ele ainda é muito jovem, mas agora se encontrou”, destacou o treinador alemão antes de enfrentar os .

“Em grandes espaços, Jamie Vardy é difícil de marcar, mas eu diria que Traoré é ainda mais difícil de marcar, por causa da sua velocidade excepcional. É isso. Sempre ficou claro que aconteceria um dia, e agora aconteceu”, completou.

Agora, de acordo com a ESPN, o e a surgiram como fortes candidatos na corrida para contratar o atacante. Não é surpresa a equipe de Guardiola estar de olho em Traoré. O espanhol foi o grande nome em duas vitória dos Wolves sobre o City, com direito a três gols e uma assistência nas duas partidas.

Jimenez and Traore tear Manchester City apart 🤜🤛pic.twitter.com/CsNMNxozrL — Goal (@goal) May 3, 2020

Com o grande sucesso, Nuno Espírito Santo, técnico do Wolves, já admitiu que pode perder sua estrela para a próxima temporada.

“Não sei se ele vai estar aqui na próxima temporada. O Traoré é um jogador especial, diferente, que causa impacto no jogo logo quando entra em campo”, declarou o treinador antes da partida contra o Bournemouth.

Da formação em La Masia ao início complicado na

Adama foi formado nas categorias de base do Barcelona e sempre foi considerado como uma grande promessa. Porém, chegou ao time profissional no momento em que o clube catalão contava com um dos melhores ataques de sua história, o MSN.

O espanhol até chegou a substituir Neymar em uma partida, mas teve poucas chances na equipe principal. Com isso, acabou sendo negociado com o , da Inglaterra, em 2015, e se despediu da Catalunha com apenas dois jogos e um gol marcado, se tornando mais um talento de La Masia que o Barça deixou escapar.

No entanto, Adama chegou em um momento complicado de sua nova equipe, que terminou rebaixada para a EFL Championship. Então, foi novamente negociado, desta vez para o Middlesbrough.

Pelo novo clube, jogou dois anos na segunda divisão inglesa até conseguir o acesso para a Premier League. Após uma temporada na elite do futebol do país, chamou a atenção dos Wolves e foi comprado em 2018 por 20 milhões de libras.

Então, rapidamente se encaixou na equipe de Nuno Espírito Santo e hoje é um dos grandes destaques da principal liga do planeta. Agora, resta saber onde será o futuro da estrela dos Wolves.