O Willem II volta à Eredivisie

O Willem II disputará a Vriendenloterij Eredivisie na próxima temporada. A equipe de John Stegeman venceu por 1 a 2 no sábado contra o FC Volendam na final dos play-offs de promoção e rebaixamento e, em seguida, levou a melhor na disputa de pênaltis, após a prorrogação não ter definido um vencedor. O Volendam é, portanto, rebaixado para a Keuken Kampioen Divisie, apesar da vitória por 1 a 2 na última quarta-feira.

Os jogadores de Tilburg tiveram um início de sonho no Kras Stadion. Siegert Baartmans marcou de perto, após um cruzamento preciso de Mounir El Allouchi. Devin Haen marcou novamente para o Willem II alguns minutos depois, mas estava em posição de impedimento. De qualquer forma, foi um aviso para o Volendam, que parecia nervoso.

As preocupações do Volendam aumentaram ainda mais quando Finn Stam roubou a bola de Gibson Yah e chutou com precisão no canto inferior direito. Yah reclamou que Stam havia acertado seu rosto, mas o gol não foi anulado pela arbitragem. O decepcionado Yah, aliás, foi substituído imediatamente por Dave Kwakman.

No intervalo para hidratação, aos 25 minutos de jogo, o reserva Robert Mühren, que estava deixando o time, ficou irritado com seus companheiros pelo início dramático daquele confronto tão importante. Após o reinício, Juninho Bacuna viu um chute ser desviado por Thomas Didillon-Hödl. O Volendam ficou um pouco mais perigoso na parte final do primeiro tempo.

A esperança voltou aos jogadores e torcedores do Volendam quando Yannick Leliendal acertou o canto inferior esquerdo de longe. Revés para o Willem II, que manteve a vantagem de 1 a 2 até o apito do intervalo. A segunda etapa prometia ser emocionante na vila de pescadores.

Mühren substituiu Anthony Descotte, numa tentativa de Rick Kruys de reverter o placar. O segundo tempo foi bem menos espetacular, e ambas as equipes criaram poucas oportunidades de gol. A prorrogação parecia iminente em Volendam, onde os torcedores dos finalistas continuavam apoiando seu time. Enquanto isso, Mühren acertou a trave de perto, após um passe inteligente de Henk Veerman.

A decisão não saiu no tempo regulamentar, tornando a prorrogação necessária. Nessa prorrogação, foi justamente Mühren quem mandou a bola para o fundo da rede, de perto, fazendo o 2 a 2. No entanto, o gol foi anulado devido a uma falta de Leliendal pouco antes, pela qual ele recebeu até mesmo um cartão amarelo. Sem vencedor nos 30 minutos adicionais, seguiu-se uma série de pênaltis na quente Volendam.

Na disputa de pênaltis, Nordin Bukala falhou pelo Volendam, enquanto o Willem II não cometeu erros em nenhuma das tentativas. Com isso, os jogadores de Tilburg voltarão a disputar a primeira divisão na próxima temporada. O time da casa desce para a Keuken Kampioen Divisie.