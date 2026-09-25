Segundo o jornal espanhol as, o defensor do VfB Stuttgart é um dos candidatos que estão no radar dos dirigentes do Real.

Embora a busca por um novo zagueiro não seja exatamente urgente, afinal o técnico Jose Mourinho já conta atualmente com cinco renomados defensores centrais à disposição: Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Eder Militao e Raul Asencio.

No entanto, a as pondera que Militao convive repetidamente com problemas de lesão; por causa de uma lesão muscular, o brasileiro ainda não disputou nenhuma partida na atual temporada e provavelmente seguirá fora até o início de novembro. Além disso, é incerto por quanto tempo Rüdiger ainda vestirá a camisa do Real.

Finn Jeltsch como possível sucessor: por quanto tempo Antonio Rüdiger ainda ficará no Real Madrid?

O contrato do ex-jogador da seleção alemã, que no início de setembro anunciou o fim de sua carreira na equipe da DFB, vai até 2027. Se Rüdiger permanecerá em Madri além do próximo verão, é uma incógnita. Em caso de saída, faria sentido contratar um substituto com uma perspectiva de futuro promissora. O Real poderia então investir concretamente em Jeltsch?

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O jogador de 20 anos certamente custaria uma boa quantia, já que seu contrato em Stuttgart vai até 2030. No início de 2025, Jeltsch havia trocado o 1. FC Nürnberg, da segunda divisão, pelo VfB por 9,5 milhões de euros e conquistou uma vaga de titular entre os suábios. Na atual temporada, ele esteve na equipe inicial do técnico Sebastian Hoeneß nos seis jogos oficiais disputados até aqui e, na maioria das vezes, convenceu.

Como recompensa, Jeltsch recebeu a primeira convocação para a seleção principal da Alemanha. O novo técnico da seleção, Jürgen Klopp, convocou o campeão mundial e europeu sub-17 de 2023 para sua segunda lista, que disputará os jogos da Liga das Nações contra a Sérvia (1º de outubro) e na Grécia (4 de outubro). Jeltsch pode fazer ali sua estreia internacional, o que aumentaria ainda mais seu valor de mercado.